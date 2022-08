In Isabelle Stevers exklusivem Grand-Jeté-Trailer gehen Mutter und Sohn ein Tabuband ein

Der Film von Isabelle Stever, der Anfang dieses Jahres auf der Berlinale uraufgeführt wurde, war eine kontroverse Reaktion Tolle Besetzung fängt eine tabuisierte Mutter-Sohn-Romanze ein, die an andere gewagte europäische Dramen wie das von Christophe Honoré erinnert Meine Mutter und Bertrand Blier Stiefvater. Jetzt von Altered Innocence für den Kinostart abgeholt, der am 20. September in Los Angeles im Laemmle Royal beginnt und am 25. Oktober auf VOD ankommt, freuen wir uns, exklusiv den fesselnden Trailer zu debütieren. Der Film folgt Nadja (Sarah Nevada Grether), einer aufstrebenden Ballerina mit den Narben, die es beweisen. Ein masochistisches Streben nach seiner Traumkarriere hat seinem geschundenen Körper eine Landkarte der turbulenten Folter hinterlassen, die Tänzer täglich ertragen müssen. Jetzt, wo sie als Kindertanzlehrerin arbeitet, beschließt sie, den erwachsenen Sohn zu besuchen, von dem sie sich seit ihrer Kindheit entfremdet hat, anstatt die Tänzerin zu sein, die sie immer sein wollte. Auch Mario (Emil von Schönfels), der bei seiner Großmutter aufwächst, konzentriert sich auf seine Fitness und den Missbrauch, der nötig ist, um die Figur zu erreichen, von der er träumt. Als Nadja vor Marios Haustür auftaucht, beginnt eine ebenso sensible wie überwältigende Beziehung. Sehen Sie sich unten den exklusiven Trailer mit Fotografien von Constantin Campean an.

Tolle Besetzung wird am 20. September in Los Angeles im Laemmle Royal eröffnet und wird erweitert, bevor es am 25. Oktober auf VOD trifft.