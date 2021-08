“In bester Verfassung” – Dominic Thiem gibt positive Nachrichten vor der US Open-Titelverteidigung

Trotz seines hervorragenden Rufs durchlebt Dominic Thiem eine schwierige Saison 2021. Der Österreicher startete das Jahr mit einem vierten Rundenausflug der Australian Open. Nach einer Reihe enttäuschender Turniere trat er aufgrund seiner Fähigkeiten auf Sand mit großen Hoffnungen in Roland Garros ein. Allerdings musste er trotz der ersten beiden Sätze in der ersten Runde gegen Pablo Andujar einen Schock-Ausstieg hinnehmen.

Eine Handgelenksverletzung schloss ihn von den folgenden Olympischen Spielen in Wimbledon und Tokio aus. Trotz seines sengenden Jahres bleibt er Nr. 6 in der Gesamtwertung. Als die US Open näher rückten, machte der Titelverteidiger vor dem Hartplatz-Grand Slam eine Bestandsaufnahme seiner körperlichen Verfassung.

Dominic Thiem behauptet, dass er es ist “körperlich in guter Verfassung” vor den US Open

Bei den mallorquinischen Meisterschaften im Juni schied Thiem in einem Match mit Adrian Mannarino wegen einer Handgelenksverletzung aus. Diese Verletzung hinderte ihn mehrere Wochen am Spielen und zwang ihn, Wimbledon und die Olympischen Spiele zu verpassen.

Nur noch zwei Wochen vor dem letzten Grand Slam des Jahres will Thiem sich rechtzeitig erholen. Im Gespräch mit dem österreichischen TV-Moderator Tom Walek verriet der 27-Jährige, dass er angefangen hat, mehrere Kilometer zu laufen. Darüber hinaus gab er auch bekannt, dass er mit seiner schwächeren linken Hand angefangen hat, Tennis zu spielen.

Es bemerkt, „Ich fühle mich großartig, ich durfte alles machen, was mein Handgelenk nicht strapaziert hat. Ich lief viele Meilen, einschließlich Beinarbeit, und spielte Tennis mit meiner linken Hand.

„Vielleicht ist es das Richtige – wenn die Verletzung etwas Positives hat – dass es hoffentlich nicht mehr lange dauert, bis ich wieder richtig spielen kann. Denn körperlich bin ich in Topform. (Zitate von Google übersetzt)

Wird Thiem in diesem Jahr seinen Titel bei den US Open verteidigen können?

Thiem hat ein beeindruckendes 2020 auf den Hartplätzen hinter sich. Als er das Finale der Australian Open erreichte, gewann er seinen ersten Grand Slam in Flushing Meadows, indem er Alexander Zverev in einem Thriller mit fünf Sätzen besiegte.

Tennis – Australian Open – Melbourne Park, Melbourne, Australien, 8. Februar 2021 Der Österreicher Dominic Thiem feiert seinen Sieg über den Kasachen Mikhail Kukushkin REUTERS / Kelly Defina

Es scheint jedoch weit davon entfernt, dieses Jahr dieses Niveau zu erreichen. Da Spieler wie Novak Djokovic und Rafael Nadal fit werden, steht die Nummer 6 der Welt außerdem vor einer größeren Herausforderung, seinen Titel bei Flushing Meadows zu behalten.

