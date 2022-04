Hyatt-Pläne für Thompson Vienna, Österreich

Hyatt Hotels Corporation (NYSE:H) gab heute bekannt, dass eine Tochtergesellschaft von Hyatt eine Managementvereinbarung mit einer Tochtergesellschaft von SIGNA und der CENTRAL Group für Thompson Vienna abgeschlossen hat, ein atemberaubendes neues anspruchsvolles Lifestyle-Hotel in der österreichischen Hauptstadt. Diese bahnbrechende Entwicklung zeigt Hyatts Bestreben, seine Marken in ganz Europa zu erweitern, sowie sein starkes Engagement für den Ausbau des Thompson-Hotelportfolios.

Das Hotel mit 148 Zimmern, das Ende 2024 eröffnet werden soll, wird sich in der Mariahilferstraße in Wiens beliebtem Einkaufsviertel befinden und Teil einer aufregenden Entwicklung sein, die ein neues High-End-Kaufhaus KaDeWe in die Stadt bringt. Thompson Vienna und das KaDeWe werden gemeinsam ein immersives kulturelles Reiseziel für Touristen und Einheimische schaffen und ein ganzheitliches Erlebnis bieten, das globale Luxusmarken, aufregende Restaurants und Unterhaltungsmöglichkeiten vereint.

Die weltberühmten Architekten OMA und die Innenarchitekten Tara Bernerd & Partners werden das Thompson Vienna entwerfen und ein modernes, avantgardistisches Design schaffen, das von der Architektur und den charakteristischen Merkmalen der berühmten österreichischen Hauptstadt inspiriert ist und durch das mehrschichtige Design, die kulinarische Raffinesse und den außergewöhnlichen Service ergänzt wird der Marke Thompson Hotels.

Die Entwicklung folgt auf Hyatts kürzliche Ankündigung seiner Pläne, die Marke Thompson Hotels in Spanien einzuführen Thompson Madrid.

Thompson Vienna wird als drittes Hyatt-Hotel der Stadt hinzukommen Park Hyatt Wien u Andaz Wien Am Belvedere.

