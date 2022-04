Österreich: US-Auslieferung eines ukrainischen Geschäftsmanns ausgesetzt

BERLIN (AP) – Österreichs Justizminister hat die Auslieferung des ukrainischen Geschäftsmanns Dymitro Firtasch an die Vereinigten Staaten genehmigt, aber er kann in Österreich bleiben, während ein Gericht einen Verteidigungsantrag zur Wiederaufnahme des Falls prüft, teilten die Behörden am Dienstag mit.

Letzten Monat entschied der Oberste Gerichtshof Österreichs, dass Firtash – der laut Staatsanwaltschaft geschäftliche Verbindungen zu Präsident Donald Trumps ehemaligem Wahlkampfmanager Paul Manafort hatte – ausgeliefert werden könnte, um einer US-Anklage zu begegnen, in der er der Verschwörung zur Zahlung von Bestechungsgeldern an Mine in Indien beschuldigt wird. Titan, das in Düsentriebwerken verwendet wird.

Firtasch bestreitet jegliches Fehlverhalten.

Die österreichische Nachrichtenagentur berichtete, Justizminister Clemens Jabloner habe der Auslieferung zugestimmt. Eine Richterin am Landesgericht Wien entschied jedoch, dass dies erst geschehen könne, nachdem das Gericht über den Antrag der Verteidigung auf Überprüfung des Falls entschieden habe, und Gerichtssprecherin Christina Salzborn sagte, die Verteidigung habe „äußerst umfangreiche Unterlagen“ vorgelegt.

Dieter Boehmdorfer, ein österreichischer Anwalt von Firtash, sagte gegenüber Radio Oe1, die Verteidigung wolle beweisen, dass Firtash in Indien keine Straftat begangen habe und dort kein Verdacht gegen ihn bestehe. Es soll auch beweisen, „dass die Vereinigten Staaten eine weitreichende politische Motivation haben“, um Firtash zu sichern, fügte er hinzu.

Firtasch wurde 2014 in Österreich festgenommen und später gegen eine Kaution von 125 Millionen Euro (141 Millionen US-Dollar) freigelassen. In einem langen Rechtsstreit hatte ein Gericht in Wien zunächst eine Auslieferung mit der Begründung abgelehnt, die Anklage sei politisch motiviert.

Im Februar 2017 wies ein Obergericht in Wien diese Argumentation als „ungenügend substantiiert“ zurück und entschied, dass Firtasch ausgeliefert werden könne. Der Oberste Gerichtshof Österreichs bestätigte das Urteil im vergangenen Monat.

Ebenfalls im Juni lehnte ein Bundesrichter in Chicago einen Antrag auf Abweisung der Anklage gegen Firtash ab, der argumentierte, dass die Vereinigten Staaten keine Zuständigkeit für Verbrechen in Indien hätten. Die Bundesrichterin Rebecca Pallmeyer entschied jedoch, dass dies der Fall sei, da jedes Schema ein in Chicago ansässiges Unternehmen beeinträchtigt hätte.

Der in Chicago ansässige US-Luftfahrtgigant Boeing sagte, er erwäge, Geschäfte mit Firtash zu machen, habe es aber nie getan. Ihm wird kein Fehlverhalten vorgeworfen.

Bevor Manafort Trumps Wahlkampfmanager wurde, schloss er einen Geschäftsvertrag mit Firtash ab, um ein Hotel in Manhattan zu sanieren. Manafort wird im Fall Chicago kein Fehlverhalten vorgeworfen.

Manafort wurde im März zu mehr als sieben Jahren Gefängnis auf Anklagen des Bundes in Fällen der Russland-Ermittlung des Sonderermittlers Robert Mueller verurteilt. Die Vorwürfe bezogen sich auf Manaforts jahrelange Arbeit als ukrainischer Politikberater. Manafort wird auch im Staat New York wegen Betrugs angeklagt.