Nach Maria Taylors Wechsel von ESPN zu NBC im letzten Monat wurde viel darüber gesprochen, wer ihre verschiedenen Rollen beim Weltmarktführer bekommen wird. Eines dieser Gespräche ist nun abgeschlossen, und ESPN gab am Montag bekannt, dass die erfahrene Journalistin Holly Rowe ihrem College-Football-Hauptteam Chris Fowler und Kirk Herbstreit beitreten wird. (Der Rest ihrer College-Football-Aufgaben für dieses Jahr wird voraussichtlich später eintreffen.) Taylor war 2020 der Top-Lineman dieses Teams gewesen. 2019, 2018, und 2017. hier ist mehr aus ESPNs Beitrag zu Rowes neuer Mission:

ESPN gab heute bekannt, dass die langjährige ESPN-Kommentatorin Holly Rowe diesen Herbst dem ABC Saturday Night Football-Team beitreten wird. Rowe wird die Rolle der Zweitreporterin für das Franchise übernehmen und sich dem Kommentator Chris Fowler und dem Analysten Kirk Herbstreit anschließen, wenn sie in ihre 26. Saison über College-Football für ESPN und ABC geht. Sie wird ihre neue Rolle im August im Rahmen ihres bestehenden mehrjährigen Vertrages antreten, und diese neue Aufgabe setzt Rowes Präsenz als Aufschub vom Beginn der College-Football-Saison bis zum Abschluss der College-Football-Qualifikation fort. „Holly ist seit über zwei Jahrzehnten ein hoch angesehenes Mitglied von ESPN und hat sich dabei als eine der besten Botschafterinnen des Hochschulsports etabliert“, sagte Lee Fitting, Senior Vice President of Production bei ESPN. „Hollys Engagement für ihren Job ist unverkennbar, und das Wissen, die Leidenschaft und die Professionalität, die sie jeden Tag in ihren Job einbringt, strahlt durch.

Es sollte beachtet werden, dass dieses Team wahrscheinlich nicht alle anrufen wird Fußball am Samstagabend Ratenzahlung auf ABC. Während dies ESPNs Bezeichnung für das beste College-Football-Team ist, und obwohl dieses Team die meisten dieser ABC-Spiele zur Hauptsendezeit anruft, neigt ESPN dazu, seine Teams in andere Nischen als Woche für Woche zu verlagern. Strom Fußball am Samstagabend das Sendefenster auf ABC sah fünf verschiedene Stimmen, vier verschiedene Analysten und sechs Seitenlinien (einschließlich Rowe) letzte Saison, und fünf, drei und vier (einschließlich Rowe) im Jahr 2019. Rowes wahre Mission hier ist es also, mit Fowler und Herbstreit im besten Team zu arbeiten, unabhängig davon, in welchem ​​​​Zeitfenster und in welchem ​​​​Netzwerk dieses Team endet. Und das ist sicherlich eine wichtige Mission, und wie sie in dieser Pressemitteilung sagte, ist sie davon begeistert:

“Als sie mir sagten, dass ich gerade angefangen habe zu weinen, weil ich mein ganzes Leben lang vom College-Football besessen war”, sagte Rowe. „Es ist ein Traum wahr geworden und ich danke meinen Chefs für diese Gelegenheit. Ich beginne meine 26. Saison mit Spielen auf ABC und ESPN, und es waren viele Jahre harter Arbeit. Ich freue mich, zusammen mit Chris und Kirk der besten College-Football-Mannschaft beizutreten, und hoffe, für sie der beste Teamkollege der Welt zu sein. „Zu Beginn meiner Karriere habe ich jedes Jahr über die NCAA Division III National Championship berichtet und einen legendären Trainer namens Frosty Westering getroffen“, fügte Rowe hinzu. „Sein Lebenszitat lautete ‚Mach das Highlight dort, wo du bist‘, damit einem nicht immer der Moment ausgeht. Ich habe dies als mein persönliches Mantra angenommen und versucht, die „große Zeit“ dort zu machen, wo ich bin, und habe mein Herz und meine Seele in jede Show und jedes Spiel gesteckt. Es ist wirklich besonders, dass es sich endlich auszahlt und ich bin einfach dankbar, geehrt und demütig.

Es ist ziemlich beeindruckend, dass Rowe 26 Spielzeiten mit College-Football bei ESPN verbracht hat. es ist eine bemerkenswerte Langlebigkeit. Und sie hat bei diesem Sport und den vielen anderen Sportarten, die sie im Netzwerk abdeckt, großartige Arbeit geleistet. Mal sehen, wie es ihr bei Fowler und Herbstreit ergeht.

