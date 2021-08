Hojgaard gewinnt das European Masters auf einen Schlag

29. August (Reuters) – Der Däne Rasmus Hojgaard schlug eine Bogeyless Seven unter Par 63 und holte sich am Sonntag beim European Masters einen One-Stroke-Sieg, vor dem Österreicher Bernd Wiesberger, der am letzten Loch ein Double Bogey machte.

Hojgaard versenkte am vierten Tag einen Eagle und fünf Birdies, darunter einen neun Fuß Birdie Putt im 18. Par vier, um insgesamt 267 unter 13 zu erreichen und den Sieg zu besiegeln.

Der 20-Jährige verließ den Clubplatz von Crans-sur-Sierre einen Schuss hinter Wiesberger, doch der Österreicher traf seinen Abschlag als 18. in einem Bunker und landete mit seinem zweiten im Wasser, um im Finale eine Sechs zu erzielen. Loch und rutscht auf den zweiten Platz.

“Um fair zu sein, ist es ein wenig surreal”, sagte Hojgaard, der vier Schläge hinter den Führenden in den letzten Tag ging. „Ich hätte nicht erwartet, in dieser Position zu sein, aber es ist unglaublich.

“Ich wusste, dass ich einen Birdie machen musste (18.), um die Playoffs zu erreichen. Wir haben nur versucht, eine Chance zu schaffen und ich Birdie, und dann hatte alles ein seltsames Ende. Es war verrückt. “

Der Sieg brachte Hojgaard seinen dritten Titel auf der European Tour ein, nach Siegen bei der UK Championship im letzten Jahr und den Mauritius Open 2019.

Der Schwede Henrik Stenson erzielte ebenfalls eine fehlerfreie 63 und belegte mit 11 Under den dritten Platz.

Sean Crocker und Renato Paratore, die als Co-Leader unter 10 in den Tag starteten, belegten punktgleich die Plätze vier und sieben.

Bericht von Simon Jennings in Bengaluru; Redaktion von Ken Ferris

