Havanna-Syndrom bei US-Diplomaten in Wien gemeldet

“Wir nehmen diese Informationen sehr ernst und arbeiten entsprechend unserer Rolle als Gaststaat mit den US-Behörden an einer gemeinsamen Lösung”, teilte das Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten am Sonntag mit.

„Die Sicherheit der nach Österreich entsandten Diplomaten und ihrer Familien hat für uns höchste Priorität“, so das Ministerium weiter.

Ein Sprecher des US-Außenministeriums sagte am Samstag: “In Abstimmung mit unseren Partnern in der US-Regierung untersuchen wir energisch Berichte über mögliche ungeklärte Gesundheitsvorfälle innerhalb der US-Botschaftsgemeinschaft in Wien oder wo immer sie postiert sind.”

Opfer des Havanna-Syndroms haben über eine Vielzahl von Symptomen und körperlichen Empfindungen berichtet, darunter plötzlicher Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen und Druck im Kopf, manchmal begleitet von einem “durchdringenden Richtungsgeräusch”. Einige haben berichtet, dass sie in der Lage sind, in diese Empfindungen “einzusteigen” und “auszusteigen”, indem sie ihren Körper physisch an eine andere Stelle bewegen. Bei einigen wurde ein Schädel-Hirn-Trauma diagnostiziert und sie leiden noch Jahre später unter lähmenden Kopfschmerzen und anderen Gesundheitsproblemen.