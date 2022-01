Hamilton wird 37, während F1-Fans darauf warten, dass die Stille endet

LONDON, 7. Januar (Reuters) – Lewis Hamilton wurde am Freitag 37 Jahre alt, als die Formel 1 sich fragte, wann der siebenmalige Weltmeister das Schweigen brechen wird, das ihn seit dem turbulenten Ende der Saison im vergangenen Monat umgeben hat.

Der Mercedes-Pilot war am 12. Dezember in Abu Dhabi nur noch eine Runde an seinem rekordverdächtigen achten Titel dran, als er von Red-Bull-Rivale Max Verstappen überholt wurde, nachdem Renndirektor Michael Masi das Verfahren für das Safety-Car geändert hatte. Weiterlesen

Hamilton sprach kurz vor dem Podium, bat dann den Niederländer Verstappen, ihm zu gratulieren, sagte aber sonst nichts öffentlich.

„Wir befinden uns immer noch in der Pandemie und ich möchte wirklich sicher bleiben und ein schönes Weihnachtsfest haben … und wir werden uns nächstes Jahr sehen“, sagte er in Abu Dhabi.

Hamilton sprach nicht mit den Medien, nachdem er am 15. Dezember auf Schloss Windsor zum Ritter geschlagen wurde, und erschien einen Tag später nicht zur FIA-Verleihung in Paris. Das Risiko einer Bestrafung für das Erscheinen ist für die ersten drei der Meisterschaft obligatorisch. Weiterlesen

Der mit 103 Siegen in seiner Karriere erfolgreichste Formel-1-Pilot hat seit dem Rennen in Yas Marina nichts mehr in den sozialen Medien gepostet.

Er folgt niemandem mehr auf Instagram, wo er 26,5 Millionen Follower hat, aber es ist nicht das erste Mal, dass er es wieder tut.

Ende 2017 löschten Hamilton oder sein Medienteam auch seine Instagram- und Twitter-Konten, nachdem Kritiker die Kommentare verurteilt hatten, die er über Weihnachten über seinen jungen Neffen in einem rosa Kleid gemacht hatte.

MEDIENPAUSE

„Ich denke, er macht nur eine kleine Pause von den sozialen Medien. Ich kann ihm keine Vorwürfe machen, soziale Medien können ein sehr giftiger Ort sein, aber er ist trotzdem cool. Es geht ihm gut“, sagte sein Bruder Nicolas am Ende der Streaming-Plattform Twitch Letzten Monat.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff bezeichnete Hamilton am 16. Dezember als desillusioniert, sagte aber, er stehe in regelmäßigem Kontakt mit dem Fahrer, der bis Ende 2023 unterschrieb.

„Ich hoffe sehr, dass Lewis weiterhin Rennen fahren wird, denn er ist der größte Fahrer aller Zeiten“, fügte der Österreicher hinzu. „Als Läufer wird sein Herz sagen, dass ich weitermachen muss, weil er in Bestform ist.

„Aber wir müssen die Schmerzen verkraften, die ihm am Sonntag zugefügt wurden. Er ist ein Mann mit klaren Werten.“ Weiterlesen

Mercedes twitterte am 2. Januar ein Foto von Hamilton mit der Überschrift „Widerstände brechen einige Rekorde, andere stellen auf.“

Das Team erwartet eindeutig, dass Hamilton mit einem neuen Teamkollegen in seinem Landsmann George Russell weiterfahren wird, will jedoch konkrete Maßnahmen der FIA sehen, um die Vorfälle in Abu Dhabi zu beheben.

Die Zukunft von Masi, einem Australier und ebenfalls seit Saisonende schweigsam, ist entscheidend.

Mohammed Ben Sulayem, der neue regierende FIA-Präsident, sagte Reportern letzte Woche, er sei überzeugt, Hamilton werde zurückkehren, habe aber nicht mit ihm gesprochen.

„Ich glaube, er ist noch nicht zu 100 Prozent bereit. Wir geben ihm keine Vorwürfe“, sagte der Emirati bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien.

