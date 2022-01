Halo Infinite Leak enthüllt 5 kommende Multiplayer-Karten

Eine neue Unendlicher Heiligenschein Leak enthüllte fünf nie zuvor gesehene Karten, die wahrscheinlich dieses Jahr für PC-Spiele, Xbox One, Xbox Series X und Xbox Series S erscheinen werden. Unendlicher Heiligenschein Multiplayer ist seit etwa zwei Monaten verfügbar, und viele Spieler beginnen sich zu fragen, wann 343 Industries das aktuelle Erlebnis mit mehr Inhalten bereichern wird. Nun, es sieht so aus, als ob das Studio hart an mindestens fünf Multiplayer-Karten namens Solitude, Bath Salts, Forbidden, Beltway und Cataract arbeitet. Es ist jedoch durchaus möglich, dass es sich um Platzhalternamen handelt, da die Informationen aus den Spieldateien stammen, zusammen mit Bildern, die Karten zeigen, die in Arbeit sind und die in einigen Fällen buchstäblich mit „Platzhalter“ versehen sind.

Wie bereits erwähnt, sind die Multiplayer-Karten ein Datamining-Leck, was bedeutet, dass es keinen Raum gibt, an der Gültigkeit der Informationen und Medien zu zweifeln, aber es gibt Raum, an den Auswirkungen zu zweifeln. Während es auf der Oberfläche so aussieht, als wären dies alles Multiplayer-Karten, die derzeit für ein zukünftiges Update entwickelt werden, ist es möglich, dass dies Inhalte sind, die während der Entwicklung gekürzt wurden.

Unten können Sie selbst eine Vorschau einiger Karten überprüfen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die folgenden Bilder Karten zeigen, die sich in einem frühen Entwicklungsstadium befinden, was bedeutet, dass sie Assets verwenden, die von Platzhaltern bis hin zu Low-Poly reichen. Mit anderen Worten, die angezeigten Vermögenswerte sind nicht endgültig. Sie sind dazu da, eine allgemeine Vorstellung vom Kartendesign zu vermitteln, mehr nicht.

Unveröffentlichte Halo Infinite-Karten #HaloUnendlich ➡️

✅ Badesalz

✅ Katarakt

✅ Verboten

✅ Gerät

✅ Einsamkeit pic.twitter.com/Iv4Dw0EXCn — Halo Infinite Leaks & News (Unendliche Lecks) (@leaks_infinite) 14. Januar 2022

Nehmen Sie hier wie immer alles mit einem Körnchen Salz, wie Sie es bei jedem Leck tun würden. Was 343 Industries und Xbox betrifft, hat weder – noch irgendjemand, der damit zu tun hat – irgendetwas kommentiert. Wir erwarten nicht, dass sich das ändert, aber wenn doch, wird die Geschichte mit dem aktualisiert, was bereitgestellt wird, ob hervorstechend oder nicht.

Unendlicher Heiligenschein ist über PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X und Xbox Game Pass verfügbar.