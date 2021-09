Haben Sie vergessen, Ihr iPhone 13 oder 13 Pro vorzubestellen? Abholung im Apple Store bleibt eine Option für den Starttag

iPhone 13 und iPhone 13 Pro Die Vorbestellungen begannen letzten Freitag um 5:00 Uhr PT, und kurz darauf begannen die Versandschätzungen für einige Modelle für einige Modelle bis Ende September oder Anfang Oktober zu rutschen.



Wenn Sie nicht früh aufstehen wollten oder aus anderen Gründen nicht vorbestellt haben, ist es dennoch möglich, ein iPhone 13‌ mini, iPhone 13‌, ‌iPhone 13 Pro‌ oder ‌iPhone 13 Pro‌ Max in die Hand zu nehmen, wenn sie am Freitag starten.

In den USA und anderen Ländern mit Apple Stores wie Kanada, Großbritannien und Australien sind viele iPhone 13‌-Modelle freitags noch zur Abholung im Geschäft erhältlich. 24. September.

Auch wenn eine Einzelperson iPhone Der Versand des Modells ist am Tag der Markteinführung nicht geplant, es ist jedoch weiterhin möglich, bestimmte Versionen zur Abholung im Geschäft zu reservieren.



Ein silbernes ‌iPhone 13 Pro‌ mit 128 GB Speicher wird beispielsweise aktuell auf geschätzt Versand in 4-5 Wochen im Apple-Onlineshop. Das Gerät kann jedoch am 24. September in mehreren Einzelhandelsgeschäften in mehreren Ländern abgeholt werden.

Wenn Sie zur Kasse gehen und auf die blaue Schaltfläche “Zahlung” klicken, wählen Sie “Ich hole es ab”, dann wählen Sie einen Standort, ein Abholdatum und ein 15-minütiges verfügbares Check-in-Fenster aus den Optionen. .

Wenn Sie das iPhone‌ persönlich abholen, geben Sie Ihre Telefonnummer ein. Wenn eine andere Person die Abholung arrangiert, geben Sie deren Kontaktdaten ein. Die Abholperson muss über einen gültigen Lichtbildausweis verfügen.

Fahren Sie dann wie gewohnt mit dem Bestellvorgang fort. Warten Sie nach erfolgter Zahlung, bis Sie bis zum 24. September eine Auszahlungsbenachrichtigung per E-Mail oder SMS erhalten, bevor Sie das iPhone abholen‌. Wenn Sie keine erhalten, rufen Sie im Geschäft an.



Da das iPhone‌ im Voraus bezahlt wird, behält der Store das Gerät in seinem Hinterzimmer, bis Sie ankommen. Ihre Bestellung wird 14 Tage lang aufbewahrt.

Eine andere Möglichkeit ist natürlich auch, einfach bis Freitag zu warten und einen Apple Store zu betreten, am besten gleich nach der Eröffnung. Es kann sein, dass Sie anstehen müssen, aber die Schlangen waren in den letzten Jahren im Allgemeinen kürzer. Beachten Sie, dass Temperaturkontrollen und Gesichtsmasken erforderlich sein können.

Sie können am Tag der Markteinführung das Abholtool auf der Apple-Website verwenden, um zu überprüfen, ob Geschäfte in Ihrer Nähe Lagerbestände haben, oder das Geschäft direkt anrufen.

Alles in allem haben Sie noch ein paar Tage Zeit, um Ihr neues ‌iPhone‌ am Starttag zu erhalten, auch wenn Sie die Vorbestellung verpasst haben. Achten Sie nur darauf, die Farb-, Lager- und Trägerkombinationen auszuwählen, die bis zum 24. September noch zur Abholung verfügbar sind.