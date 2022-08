Gunther erklärt, warum er glücklich war, mit Vince McMahon – TJR Wrestling – zusammenzuarbeiten

Der frühere WWE-Vorsitzende Vince McMahon trat am 22. Juli in den Ruhestand, ungefähr drei Monate nachdem Gunther von NXT zu Smackdown gewechselt war.

Als Gunther 2019 bei WWE unterschrieb, benutzte er den Namen WALTER, für den er während seiner unabhängigen Wrestling-Tage bekannt war. Nach einem dominanten Lauf als NXT UK Champion, darunter zwei unglaubliche Matches mit Ilja Dragunov, wurde er zu NXT versetzt. Nach seinem Wechsel zu Smackdown im April konnte Gunther am 10. Juni den Intercontinental-Titel von Ricochet gewinnen.

Gunther wurde kürzlich von interviewt Chuck Bean von Nerdradio und der talentierte Österreicher sagte, er sei froh, vor seiner Pensionierung mit McMahon zusammenarbeiten zu können. Gunther verwies auch auf einen Social-Media-Beitrag, in dem er sich selbst als „Pro-Wrestling-Champion“ bezeichnete.

„Ich bin wirklich froh, dass ich die Chance hatte, ein bisschen mit Vince zu arbeiten. Meine Zeit dort und die wenigen Interaktionen, die wir hatten, waren nicht viel. Ich bin ziemlich froh, dass es passiert ist, also experimentiere ich noch ein bisschen .. Das hat natürlich alle überrascht. Unabhängig vom Unternehmen, wenn jemand anderes das Sagen hat, werden die Dinge ein bisschen anders gemacht. Jeder hat seine eigene Herangehensweise.

„Ich habe mich noch nie gestresst oder so gefühlt, ich habe mich immer auf mich selbst konzentriert, mich selbst gemacht und das wird sich nicht ändern. Schon ab dem Tweet gab es große Reaktionen und alles, wenn man meine Twitter- oder Instagram-Seite aufruft, steht dort immer Berufsringer, das deutsche Wort für Pro Wrestling. Er war schon immer da drin.

„Professionelles Wrestling ist Sportunterhaltung. Es ist ein Sport, der zur Unterhaltung da ist. Es ist kein Wettkampfsport. Du kannst so oder so sagen. Ich betrachte mich immer noch als professionellen Wrestler. Selbst bei WWE, wo der Unterhaltungsaspekt viel höher ist als anderswo, wird sich das Wrestling am Ende nie ändern, wenn die Glocke läutet. Es gab kein Memo oder so etwas wie: „Hey Leute, ihr könnt euch wieder Wrestler nennen.“ Ich habe nie aufgehört, mich so zu nennen.