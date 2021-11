GTA Trilogy Dev reagiert auf Fan-Frustrationen und sagt, dass Updates bereits im Gange sind

Grand Theft Auto: Die Trilogie – Die endgültige Edition ist jetzt auf Nintendo Switch und mehreren anderen Plattformen erhältlich, hatte jedoch nicht den besten Start – da die Fans angeblich in jedem der Spiele mit allen möglichen Problemen konfrontiert sind.

Diese neueste Trilogie, falls Sie es nicht wussten, wurde vom in Florida ansässigen Team von Grove Street Games verwaltet, das seit einem Jahrzehnt GTA-Titel auf verschiedene Plattformen bringt und für den letzten Versuch verantwortlich war. CEO und Firmeninhaber Thomas Williamson hat die Kritik der Fans nun öffentlich zur Kenntnis genommen – mit folgendem Tweet, der bei vielen Fans wenig überraschend gut angekommen ist:

„Es macht so viel Spaß zu sehen, wie die Spieler wirklich genießen, was wir für sie geschaffen haben. Ehrlich gesagt schätze ich diese beispiellose Kontrolle in unserem Studio. Heute feiern wir den Start unseres monumentalen Projekts. , während wir an Updates arbeiten.“ . „