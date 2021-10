Google Translate gewinnt fettes Material, das Sie auf Pixel 6 neu zeichnen

Google Translate, eine lang erwartete Android-App für ein Redesign, hat heute Abend ein Material You Redesign erhalten, das jedoch möglicherweise exklusiv für das Pixel 6 ist.

Letzten Monat, unser APK Insight Discovery-Team Es wird daran gearbeitet, Material You auf die Android-App von Google Translate zu bringen und bietet sogar einen exklusiven ersten Blick auf das Redesign in Aktion. Ab heute Abend wurde ein Update für Google Translate – Version 6.25.0.02.404801591 – über das Spielen Sie im Laden, die für einige die Vollversion dieses Designs ermöglicht.

Insbesondere wurde Google Translate nie aktualisiert, um dem “Google Material Theme” der zweiten Generation zu entsprechen, was bedeutet, dass die App von Material Design von 2014 auf Material You übergegangen ist. Die offensichtlichste Design-Optimierung ist, wie es oft bei Material You der Fall ist, die kräftige Verwendung von Farben, die aus dem Hintergrundbild Ihres Geräts ausgewählt wurden.

Wo die App zuvor um ihre linke Schublade zentriert war – ein separates Relikt des Materialdesigns von 2014 – wurden die Struktur und das Layout von Google Translate komplett neu gestaltet. Wie immer liegt der Schwerpunkt auf der Übersetzung einfacher Texte mit großen Bedienelementen zum Wechseln der Sprache.

Unten in der App finden Sie drei Schaltflächen, um zum Übersetzen von Ihrer Kamera oder Stimme zu wechseln, sowie eine Option für den Dolmetschermodus. Oben finden Sie einen Schnellzugriff auf Ihren Übersetzungsverlauf sowie die Möglichkeit, das Wort, das Sie übersetzen möchten, von Hand zu schreiben.

In unseren Tests schien das von Google Translate neu gestaltete Material nur auf Pixel 6- und Pixel 6 Pro-Geräten angezeigt zu werden, wobei unser Pixel 5a weggelassen wurde. Sobald Sie das Update aus dem Play Store erhalten haben, sollten Sie sofort das Design sehen, wenn es für Ihr Gerät verfügbar ist.

Haben Sie das Redesign von Google Translate auf Ihrem Gerät? Teilen Sie uns in den Kommentaren mit, welches Telefon Sie verwenden.

