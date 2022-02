Google Stadia wäre heruntergestuft worden, könnte aber in Ihrem Peloton erscheinen

Ein Jahr nachdem Google es enthüllt hat, hat es jetzt die Cloud-Gaming-Idee von Google Stadia gesehen als einfache „Technologieplattform für Industriepartner“ eher als ein echter Rivale von Sony, Nintendo und Microsoft, Betriebspraktikant Berichte dass sich die Befürchtungen einiger Stadia-Spieler bewahrheitet haben: Das gesamte Stadia-Projekt wurde innerhalb von Google herabgestuft, und sein neuer Fokus liegt darauf, Erfahrungen von Unternehmen wie Peloton, Bungie und Capcom voranzutreiben, anstatt mehr Spiele auf Stadia selbst zu locken.

Tatsächlich haben Besitzer von Peloton-Fahrrädern die Früchte dieser Arbeit möglicherweise bereits geerntet – MIT EINER berichtet, dass Pelotons allererstes Videospiel, Lanebreak, wurde eigentlich von Googles Cloud-Gaming-Technologie unterstützt, die jetzt Google Stream heißt. (So ​​können Sie ein Spiel in Ihr Trainingsgerät einbauen!)

Aber wenn Sie gehofft haben, dass sich die eigene Cloud-Gaming-Plattform von Google Stadia aus ihrer derzeitigen prekären Situation (wo nur Ubisoft weiterhin seine neuesten und besten Spiele beisteuert) befreien würde, MIT EINERQuellen deuten darauf hin, dass dies nicht wahrscheinlich ist:

„Es gibt intern viele Leute, die möchten, dass das so weitergeht, also arbeiten sie wirklich hart daran, dass er nicht stirbt“, sagten sie. „Aber sie sind nicht diejenigen, die die Kontrollen durchführen.“

Zwei Quellen sagten MIT EINER dass Google Stadia-Chef Phil Harrison jetzt an Jason Rosenthal, Googles Vizepräsident für Abonnementdienste, berichtet, anstatt direkt an Google-Hardware-Chef Rick Osterloh. Es ist eine Herabstufung für die gesamte Stadia-Sparte, wenn auch vielleicht keine allzu große Überraschung: Stadia blieb hinter den internen Erwartungen von Google zurück und verfehlte die Verkaufsziele deutlich, obwohl es zig Millionen Dollar pro Spiel zahlte, nur um Plattformports zu sichern. nach den letztjährigen Berichten.

Peloton ist nicht das einzige Unternehmen, das Google Stadia stillschweigend als White-Label-Dienst nutzt: AT&T hat bestätigt, dass sein kostenloser browserbasierter Zugriff auf Batman: Arkham Knight im vergangenen Oktober lief auf Stadia-Technologie. Capcom ist laut dem neuen Bericht auch in Gesprächen, um dasselbe mit Web-Demos seiner Spiele zu tun. Und Bestimmung Bungie-Entwickler, die Sony derzeit für 3,6 Milliarden US-Dollar kauft, wollte laut Google neben Google Stream eine eigene Streaming-Plattform schaffen MIT EINER.

White Labeling ist nicht unbedingt Pech für Google Stadia, wie ich vor einem Jahr geschrieben habe. Aber es ist ein Grund, zweimal darüber nachzudenken, ein Spiel auf der Cloud-Gaming-Plattform von Google Stadia zu kaufen, wenn immer deutlicher wird, dass Google nicht mit dem Herzen bei diesem Teil des Geschäfts ist. Zumindest nicht vorher Einige der schwierigen Fragen werden beantwortet.

Google-Sprecher Patrick Seybold hat uns dazu folgende Stellungnahme übermittelt:

Letztes Jahr haben wir unsere Absicht angekündigt, Publishern und Partnern dabei zu helfen, Spiele direkt an die Spieler zu liefern, und wir arbeiten daran. Die erste Manifestation war unsere Partnerschaft mit AT&T, das Batman: Arkham Knight seinen Kunden kostenlos anbietet. Obwohl wir keine Gerüchte oder Spekulationen über andere Branchenpartner kommentieren, konzentrieren wir uns dennoch darauf, 2022 großartige Spiele auf Stadia zu bringen. Mit derzeit über 200 verfügbaren Titeln erwarten wir, dass der Plattform in diesem Jahr weitere 100 weitere Spiele hinzugefügt werden , und haben derzeit 50 Spiele zur Verfügung, die Sie in Stadia Pro beanspruchen können.