GoldenEye 007-Leck scheint auf Xbox-Port hinzuweisen

Das ikonische Nintendo 64-Shooter-Videospiel es golden 007 könnte eine neue Version erhalten, wenn ein kürzliches Leck ein Hinweis ist. Eine Xbox-Erfolgsserie für es golden 007 ist online aufgetaucht, was darauf hindeutet, dass das beliebte Videospiel in naher Zukunft eine neue Portierung erhalten könnte, obwohl nichts Offizielles angekündigt wurde.

Die TrueAchievements-Website, die solche Dinge verfolgt, wurde anscheinend kürzlich entdeckt eine Liste der Xbox-Erfolge für eine Xbox-Version von es golden 007 Bestehend aus 55 einzelnen Achievements mit einem Gesamtwert von 1.000 Gamerscore. Es gibt nur wenige Xbox-Konten, die einen dieser Erfolge gewonnen haben, und wie IGN-Anmerkungen, gibt es Spekulationen, dass mindestens zwei davon im Besitz von Mitarbeitern von Rare sind, der Firma, die das Videospiel ursprünglich für den Nintendo 64 entwickelt hat, aber später von Xbox gekauft wurde.

Hier sind einige Bilder von Errungenschaften für Xbox GoldenEye 007-Erfolge pic.twitter.com/dHEXgIv4Zv – Wario64 (@ Wario64) 1. Januar 2022

Bemerkenswert ist, dass dies nicht das erste ist, das ein Remaster von es golden 007 wurde gehört. Eine seit langem eingestellte Xbox Live Arcade-Version des Videospiels Anfang 2021 online aufgetaucht. Es ist nicht bekannt, ob die Liste der Errungenschaften und das alte Projekt in irgendeiner Weise miteinander verbunden sind, aber insbesondere die 1.000 Gamerscore, die ihr beigefügt ist, scheinen die Liste der Errungenschaften zumindest als vom alten Projekt stammend auszuschließen.

Im Moment ist nicht bekannt, wann oder ob ein neuer Port von es golden 007 wird von Xbox bekannt gegeben. Im Moment ist das einzige offizielle James-Bond-Videospiel dasjenige, das vom Entwickler des Hitman-Franchise IO Interactive entwickelt wurde, das bereits bereits im Jahr 2020 angekündigt. Sie können sich beraten alle unsere bisherige Berichterstattung über James Bond im Allgemeinen hier.

Was hältst du von den durchgesickerten Xbox-Errungenschaften? es golden 007? Glauben Sie, dass in naher Zukunft ein neuer Port angekündigt werden könnte? Lass es uns in den Kommentaren wissen oder kontaktiere mich direkt auf Twitter unter @rollinbischof um über alles zu sprechen, was mit Spielen zu tun hat!