Georginas Annahme: War Jenny bei Andrejs Kochabend?

Wen lud Andrej Mangold (33) alles für seinen Kochabend? Das Vorherige Bachelor antwortete nach seiner Trennung von Jennifer Lange (27) am Mittwoch wieder auf seinem Social-Media-Account – und zeigte seiner Community, wie er seinen Abend verbracht hat: Zusammen mit Freunden Er bereitete ein köstliches Gericht zu. Jennys Freundin auch LaFee (29) war Teil der Partei. Könnte das das bedeuten? Andrejs Ex kam auch zum Schlemmen vorbei? Zumindest ist es das, was ihre früheren Verdächtigen vermuten Sommerhaus der Sterne-Mitarbeiter Georgina Fleur (30)!

“Ich denke Jenny war vielleicht dort, als sie eine Freundin ist.”, erklärt die 30-jährige in ihr Instagram-Geschichte. Sie geht in ihren Überlegungen noch einen Schritt weiter: Sie geht nicht nur davon aus, dass das ehemalige Junggesellenpaar trotz ihrer Liebe immer noch in Kontakt ist, sondern vielmehr: “Ich denke, die Trennung ist eine Fälschung, sie haben sich überhaupt nicht getrennt getroffen, sie Tun Sie es nur für die Presse “, ist die Schönheit des Reality-TV überzeugt.

Bisher gibt es keine Beweise für Georginas Theorie. Ein Hinweis konnte nur sein: Sowohl Jenny als auch Andrew haben ihre freigegebenen Fotos nicht aus ihren Kanälen gelöscht. Viele andere Ex-Liebhaber liefern mit dem Entfernen Sie die Paarbilder ein erster Hinweis auf eine Liebesbeziehung oder schließlich die Trennung besiegeln.

Anzeige

Jennifer Lange und Andrej Mangold im Juni 2020

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Fernsehstar

Anzeige

Andrej Mangold und Jennifer Lange im Juli 2019 in Aachen

Abstimmung zeige Ergebnis



Tipps für Promiflash? Senden Sie einfach eine E-Mail an: [email protected]