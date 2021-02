Fünfte Runde im FA Cup: Barnsley-Chef Valerien Ismael beäugt Chelsea-Schock in Oakwell

Barnsley hat 10 seiner ersten 15 Ligaspiele unter Valerien Ismael gewonnen

Datiert: 11. Februar Start: 20:00 Uhr GMT

Nach vier Monaten im Einsatz wartet Barnsley-Chef Valerien Ismael aufgrund der Coronavirus-Pandemie immer noch darauf, Clubfans zu treffen, aber seine Ankunft hat bei den Einheimischen bereits die richtige Note getroffen.

Entschlossen, in South Yorkshire einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen, spendete der ehemalige Verteidiger von Bayern München 200 Pfund an Barnsley Brass, eine Blaskapelle, die seit 115 Jahren für die Gemeinde tätig ist, nachdem der Franzose erfahren hatte, dass er Hilfe bei der Reparatur von vier Tuben benötigt.

“Es ist nicht nur ein Fußballproblem. Es ist momentan eine schwierige Zeit für alle und ich versuche zu unterstützen, wenn ich kann”, sagte Ismael.

Er spendete auch an eine lokale Lebensmittelbank und schickte Weihnachtskarten an junge Fans des Clubs. Der zweifache Bundesligasieger umarmte seine neue Umgebung, indem er in die Innenstadt von Barnsley zog.

Der 45-Jährige hat nicht nur abseits des Platzes Eindruck gemacht. Barnsley überlebte die Meisterschaft in der vergangenen Saison unter seinem Vorgänger, nachdem er zwei Spiele vor Schluss vier Punkte Vorsprung vor der Sicherheit hatte und nun unter dem ehemaligen Wolfsburger Chef steht.

Nach seiner Ernennung im Oktober gewann seine junge Mannschaft – zu diesem Zeitpunkt ohne Ligasieg in dieser Saison – 10 ihrer ersten 15 verantwortlichen Ligaspiele. Sie sind derzeit 13. in der Tabelle, obwohl sie jetzt in fünf Spielen sieglos sind, und genießen ihren besten FA Cup-Lauf seit acht Jahren.

Am Donnerstag werden sie versuchen, in Oakwell einen großen Umbruch zu verursachen, indem sie Chelsea unter Thomas Tuchel zu einer ersten Niederlage schicken – ein Spiel, das Sie live auf BBC One (20:00 Uhr GMT) sehen können.

“Wir brauchen einen perfekten Tag und das perfekte Spiel, um eine große Überraschung zu erleben”, sagte Ismael.

Leben Sie Hunderte von Kilometern von Ihrer Familie entfernt

Ismael hat während einer 10-jährigen Karriere als Manager in Deutschland, Griechenland und Österreich gearbeitet, aber während einer Pandemie in ein neues Land zu ziehen bedeutete Familienopfer.

Während Ismael nur einen kurzen Spaziergang von Oakwell entfernt in eine Wohnung einzog, wohnten seine deutsche Frau Karolina und ihre beiden jungen Töchter Lupita und Cataleya im Haus der Familie in München.

Nach Ismael übernahm im Oktober von Gerhard Struber, der von den New York Red Bulls verfolgt wurde, nachdem der Österreicher den großen Ausbruch der letzten Saison beaufsichtigt hatte, plante die Familie, sich regelmäßig zusammenzuschließen.

Dann trat England erneut ein und das Reisen zwischen Ländern wurde kompliziert.

Ismael und seine Frau Karolina wurden 2007 auf dem berühmten Oktoberfest beim FC Bayern München abgebildet

Die Familie wurde über Weihnachten kurz wieder vereint, aber die Einschränkungen bedeuten, dass es einige Wochen her ist, seit sie alle zusammen waren und die Abende Videoanrufen gewidmet sind.

„Für mich ist es wichtig zu wissen, dass bei mir alles in Ordnung und unter Kontrolle ist“, fügt Ismael hinzu. „Dadurch kann ich Barnsley meine ganze Energie und Konzentration widmen.

“Es ist ein großer Schritt für mich, in England zu sein. Ich bin dankbar für die Gelegenheit und versuche, alles zu geben.”

Zumindest das Klima in South Yorkshire lässt Ismael, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, sich wie zu Hause fühlen.

“Bei uns in München schneit es im Winter fast jeden Tag”, sagt er. “Es war eine große Überraschung, so viel Schnee in Barnsley zu sehen.”

“Ein Blick, der dich erschreckt hat”

Dies ist nicht das erste Mal, dass Ismael in England ist, und Crystal Palace-Fans eines bestimmten Alters werden sich an seine kurze Zeit im Selhurst Park erinnern, als er 1998 in 10 Monaten unter fünf Managern spielte.

Wurde der Rekord von 2,75 Millionen, den Palace im Alter von 22 Jahren in Straßburg unterschrieb, und er hatte Mühe, sich weit entfernt von seiner Familie und seinen Freunden in London niederzulassen.

“Zu dieser Zeit war ich zu jung, um diesen Schritt zu tun”, erinnert er sich. “Wenn ich noch ein oder zwei Jahre gewartet hätte, hätte es für mich viel besser sein können.”

Obwohl sein Aufenthalt im Palast nicht geklappt hat, entwickelte “Ish” einen beängstigenden Ruf.

“Er hatte einen Blick auf ihn, der das Leben einiger Menschen erschreckte”, sagte Kevin Miller, Ismaels ehemaliger Teamkollege im Palast. sagt die Barnsley Chronik. externer Link “Er hat dich angesehen und du wusstest, dass er dich in einem Zweikampf halbieren könnte, wenn er müsste.”

“Ich war ein Innenverteidiger”, sagt Ismael. “Als ich gegen Wimbledon, gegen Vinnie Jones gespielt habe, musstest du beängstigend gewesen sein. Ich bin allerdings ein netter Kerl.”

Mit der Unterzeichnung des Crystal Palace-Rekords will Ismael (rechts) nun einen großen Schock im FA Cup auslösen, indem er einen Barnsley-Sieg gegen Chelsea verbucht

2004, sechs Jahre nach seinem Ausscheiden aus Palace, gewann er mit Werder Bremen die Bundesliga und den Deutschen Pokal, bevor er das Kunststück zwei Jahre später beim FC Bayern München unter Felix Magath wiederholte.

Ismael erinnert sich, dass das Leben unter Magath nicht immer einfach war.

“Nach einem Unentschieden von zu Hause kamen wir zurück nach München und sagten: ‘OK, jetzt können wir nach Hause gehen.’ Wir erhielten die Information, dass wir zum Trainingsgelände gehen mussten – er war 3 Uhr morgens.”

“Barnsleys kulinarische Kultur”

Chelsea und Barnsley trafen sich erst im September im Carabao Cup – Kai Havertz ‘Hattrick Die Mannschaft der Premier League zu einem 6: 0-Sieg zu inspirieren – aber die beiden haben seitdem den Manager gewechselt.

Als Ismael seinen unter hohem Druck stehenden und energischen Ansatz in die Meisterschaft einführt, hat Tuchels Ankunft seit Frank Lampards Ausscheiden auch eine positive Reaktion auf dem Platz der Stamford Bridge ausgelöst.

Dies ist das zweite Mal, dass sich das Duo im Kanu gegenübersteht.

In einem Bundesligaspiel im Februar 2017 besiegte Borussia Dortmund von Tuchel Ismaels Wolfsburg mit 3: 0. Acht Tage später Ismael wurde entlassen.

Ismael mit Torhüter Oliver Kahn in der Saison 2005/06 Bayern München, als sie die Bundesliga gewannen

Es ist offensichtlich, dass Oakwell am Donnerstag nicht mehr so ​​voll sein wird wie im März 2008, als Barnsley besiegte Chelsea-Besitzer im Viertelfinale des FA Cup.

“Es ist ein seltsames Gefühl, weil ich in ein neues Land, einen neuen Verein gekommen bin und die Fans wegen der Einschränkungen noch nicht getroffen habe”, fügt Ismael hinzu.

“Ich kann nicht ausgehen, weil alles geschlossen ist. Ich kann es kaum erwarten, einen Abend in einem Pub oder Restaurant zu verbringen und die Esskultur in Barnsley zu erleben.”