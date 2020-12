Formel 1 in Abu Dhabi: Kimi wird Feuerwehrmann

Valtteri Bottas sicherte sich am Freitag beim Grand Prix von Abu Dhabi die schnellste Zeit, aber das muss nicht unbedingt den Weg zum Rest des letzten Rennwochenendes der Saison weisen. Denn als die Topstars zeitweise mit frischen, weichen Reifen jagen wollten, wurden sie fast gemeinsam aus der Bahn geworfen.

Der schnellste war Lewis Hamilton, der die beste Zeit des Tages erreichte (1: 36.097 Minuten). Dabei kam er jedoch in Kurve 21 zu weit von der weißen Linie weg, sodass die Zeit aufgrund von Streckenbeschränkungen abgesagt wurde. Bottas ‘Zeit von 1: 36,276 Minuten blieb, die der Finne bereits auf mittlere Reifen gesetzt hatte.

Ein Blick auf die Addition der besten Sektorzeiten, die zu einer theoretischen Bestzeit von 1: 35,983 Minuten führt, zeigt, dass noch Verbesserungspotenzial besteht. Max Verstappen (Red Bull) war im ersten Sektor absolut am schnellsten, Hamilton im zweiten und dritten.

Ein klares Lebenszeichen des siebenmaligen Weltmeisters, der zuletzt wegen einer COVID-19-Krankheit den Grand Prix von Sakhir auslassen musste. Aber: “Er scheint fit zu mir zu sein”, sagt Mercedes-Teamchef Toto Wolff. “Ihm scheint es gut zu gehen, als wäre es nie passiert. Aber ich denke, es war eine harte Woche.”

Hamilton nachsichtig: Seine Mechanik ist erschöpft

Hamilton fühlte sich – kein Wunder, dass es dazwischen ein rennfreies Wochenende gab – “wie am ersten Schultag”. Es ist verständlich, dass er sich wieder an das Auto gewöhnen musste. Aber es “lief nicht so schlecht”. Er sagt auch: “Es war ein gemischter Tag. Es war viel los und die Jungs sind seit drei Wochen unterwegs. Aber morgen wird es besser.”

Am Morgen wurde er im wahrsten Sinne des Wortes von einem defekten Bremszylinder gebremst. Sein Lenkrad wurde früh im FT2 gewechselt. Und gegen Ende rollte es am Grubenausgang aus. “Ich kann keine Zahnräder finden”, funkelte er. Wolff erklärt: “Wir hatten ein Problem mit der Kupplung. Das Auto konnte nicht gestartet werden.”

Hamilton schaffte es zurück auf die Strecke, aber Mercedes konnte am Freitag keine wesentlichen Langzeitdaten sammeln. Denn die “schwarz-silbernen Pfeile” haben die Tests mit dem 2021 Pirelli früher als alle anderen abgebrochen, um sie am Ende unter Flutlicht erneut testen zu können.

Aber dann wurde die Sitzung unterbrochen, und so hat Mercedes noch weniger Daten als alle anderen. Bottas sieht ein ganz anderes Problem, nämlich dass er mit dem mittleren Reifen schneller war als mit dem weichen: “Ich konnte den weichen Reifen einfach nicht in das richtige Temperaturfenster bringen. Das Medium fühlte sich wie der bessere Reifen an. Aber das sollte nicht sein.” sei so. “

Weiche Reifen nur unwesentlich schneller als mittel

Ein Problem, das nicht nur Mercedes hatte: “Wir haben heute einen größeren Sprung mit dem weichen Reifen erwartet. Er kam nicht und war für alle Autos gleich”, sagte McLaren-Teamchef Andreas Seidl. Nicht einmal bei Max Verstappen. Der Red Bull-Fahrer fand seinen Freitag “okay”, auch wenn 0,770 Sekunden fehlten.

Aber auch für ihn lief nicht alles reibungslos. Wie Bottas fuhr er mit dem mittleren Reifen die beste Zeit von 1: 37.046 Minuten. In seinem schnellen, weichen Lauf fuhr er die absolut beste Zeit im ersten und die persönliche Bestzeit im zweiten Sektor, verlor aber hinten zu viel Zeit. Und seine tatsächliche Bestzeit von 1: 37.029 Minuten wurde wegen Streckenbeschränkungen widerrufen.

Am Ende lag Verstappen im zweiten Red Bull nur 0,217 Sekunden vor Alexander Albon, einem der wenigen Fahrer mit einem sauberen, weichen Lauf. Albon bildete die Spitze des Verfolgungsfeldes, das in dieser Saison näher beieinander lag als je zuvor.

Sein Vorsprung auf P12 (Carlos Sainz auf McLaren) betrug nur 0,353 Sekunden; und zwischen P6 (Esteban Ocon) und P9 (Charles Leclerc) waren innerhalb von 0,002 Sekunden vier Piloten! Die Tatsache, dass es im Ziel fast einen Sturz zwischen Ocon und Albon gab, hatte nichts damit zu tun. Ocon hat den Red Bull im Rückspiegel vielleicht einfach übersehen.

Letzten Freitag: Motoren am Ende trainieren

Ein weiterer entscheidender Faktor in der letzten Freitags-Trainingseinheit des Jahres war, dass die letzten Freitag-Motoren des Jahres sich dem Ende ihrer Laufleistung näherten. Dies führte zu mehreren Zwischenfällen. Daniel Ricciardo (8./Renault/+1.232) wurde bereits in FT1 eingeführt. Sein Motor war nicht mehr richtig mit Benzin versorgt.

In FT2 wurde George Russell dann in die Williams-Box befohlen. “Wir haben ein Problem mit dem Aggregat”, funkete sein Renningenieur. Wenig später ging Alfa Romeo von Kimi Räikkönen in Flammen auf.

Der “Iceman” hatte einige Probleme, sich vom Auto zu trennen, konnte sich aber rechtzeitig in Sicherheit bringen und half beim Löschen des Autos. (Siehe Video oben am Anfang des Artikels!)

Pierre Gasly (13./AlphaTauri/+1.624) wunderte sich einmal am Boxenausgang über einen Williams-Fotografen, der sich merklich für sein Auto interessierte, und berichtete dies im Boxenradio. Der Kommandoposten gab eine schlagfertige Antwort: “Keine Sorge, nächstes Jahr bekommen wir sowieso ein neues Auto.”

Und dann gab es das Formel-1-Debüt von Mick Schumacher, der am Morgen seinen Haas anstelle von Kevin Magnussen fahren durfte. Schumacher war in FT1 deutlich schneller als sein Teamkollege Pietro Fittipaldi, aber am Ende war er 2,731 Sekunden langsamer als Magnussen.

Zeiten, die nicht miteinander verglichen werden können: “Die Zeitlücke ist auf unterschiedliche Prozesse und Laufpläne zwischen uns zurückzuführen”, sagt er. Jetzt muss Schumacher bis Dienstag warten – dann kann er im Young Driver Test wieder fahren. “Bis dahin muss ich den Jungs die Daumen drücken”, grinst er.