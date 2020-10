Florian Silbereisen: Video aus dem Backstage-Bereich zeigt sein Glück – Schlager-Star ruft “Lösche das”

Florian Silbereisen ist trotz der Trennung von Helene Fischer alles andere als einsam. Ein Backstage-Video zeigt auch das neue Glück des Hitstars.

München – Nach zehn gemeinsamen Jahren endete die wahrscheinlich größte Liebesgeschichte der Hitwelt. Florian Silbereisen und Helene Fischer Ende 2018 getrennt Schläger– Königin fand ihr neues Glück relativ schnell. Doch der Fernsehmoderator und KLUBBB3-Sänger Florian Silbereisen geht seitdem alleine durchs Leben. Nach der Trennung gingen beide unterschiedliche berufliche Wege. Während Helene Fischer seitdem auf die Bremse tritt, warf sich Flori buchstäblich in die Arbeit.

Florian Silbereisen stürzt sich in die Arbeit von Schlager

Neben seinen bisherigen TV-Sendungen in der ARD Er erweiterte sein Portfolio und moderierte weitere MDR-Broadcasts. Darüber hinaus gab es seine Rolle als Kapitän in der ZDF-Serie “Traumschiff“. Übrigens hat sich der Moderator auch als Hit-Sänger etabliert. Zuerst ging er zusammen mit Jan Smit und Christoff als KLUBBB3 auf die Bühne. Flori ist derzeit mit Ex-Modern Talking-Star Thomas Anders sehr erfolgreich. Auch in einem Interview mit Bunt Silbereisen hat einmal bestätigt, dass es einen Zusammenhang zwischen seiner enormen Arbeitsbelastung und der Trennung gibt: “Wenn Helene und ich uns nicht getrennt hätten, wäre ich möglicherweise nicht auf dem ‘Traumschiff’ eingestellt worden, da dies bedeutet, dass Sie oft nicht zu Hause sind.” Für eine lange Zeit. Aber so wie es war, habe ich mich ein bisschen mit mir und meiner Arbeit beschäftigt. “

Florian Silbereisen: “Flirten ist schön”

Aber wenn es um Liebe geht, gibt es seit der Trennung von Helene keine offiziellen Nachrichten mehr. Florian Silbereisen erklärte jedoch: „Ich gehe offen durch die Welt. Wenn es passieren soll, wird es passieren. Flirten ist schön. Ich habe nicht vor, ins Kloster zu gehen “, sagte der Hitstar auch zu den bunten.

Silbereisen scheint jedoch nicht unglücklich zu sein. Er scheint mit einer Reihe von Kollegen Glück in der Schlager-Welt gefunden zu haben. In seinen Sendungen sowie Auftritten als Sänger und in seinen Social-Media-Beiträgen wirkt der Moderator glücklich und aktiv. Die Schlager-Welt ist sowieso als große Familie bekannt. Die Größen der Szene sehen sich mehr oder weniger alle paar Wochen bei gemeinsamen TV-Shows oder Konzerten. Selbst in der Corona-Krise trafen sich die Musiker noch in Fernsehprogrammen.

Backstage-Video von Florian Silbereisen macht die Runde – er nennt “das löschen”

Und in diesem Kosmos steht Florian Silbereisen sicherlich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Die Videos, die zunehmend über soziale Medien zu den Fans gelangen, zeigen auch deutlich, wie gut sich viele Künstler verstehen. Jetzt macht ein Backstage-Video die Runde, die vor einiger Zeit gedreht wurde.

Die Jungs vom voXXclub, unter anderem Linda Fäh und Julia Lindholm, nahmen an der KLUBBB3-Tour „Das Große Schlagerfest“ teil. Eine Insta-Geschichte von der voXXclub-Site wird jetzt online verbreitet, in der Silbereisen und Co. anscheinend während der Tour zu dieser Zeit an einem Tisch sitzen und eindeutig eine lustige Zeit haben. Da diese Clips nur 24 Stunden lang auf der Instagram-Seite verfügbar sind, sind sie dort nicht mehr sichtbar.

Die Kamera schwenkt von Silbereisen zu der schwedischen Sängerin Julia Lindholm, während die voXXclub-Filmemacherin sie anruft “Bus, Bus.” Wahrscheinlich eine Einladung, den Schlager-Fans einen Gruß zu schicken. Florian Silbereisen ruft lachend “Lösch das”.

Während um Flori oft Liebesgerüchte aufkommen, wird in diesem Fall eines klar: Florian Silbereisen scheint mit seinen Schlager-Kollegen, die nicht nur Kollegen, sondern oft auch Freunde sind, glücklich geworden zu sein. (rjs)