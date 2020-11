Florian Silbereisen: Neue Schlager-Liebe? Fans sind sich sicher – “Wir haben wirklich miteinander geflirtet”

Die Hitwelt ist derzeit in Aufruhr. Der Grund: Florian Silbereisen scheint mit einem Starsänger zu flirten. In jedem Fall spekulieren die Fans fleißig.

Florian Silbereisen gibt der Schlager-Welt derzeit eine TV-Show nach der anderen.

Vielen Fans zufolge war einer von ihnen stark geflirtet.

Nach der Sendung spekulieren viele über die Beziehung zwischen der Moderatorin und Beatrice Egli.

Berlin – Florian Silbereisen kümmert sich um seine Schläger-TV zeigt derzeit mit vielen Fans des Musikgenres die dringend benötigte Ablenkung von Corona-Alltagsleben. Mehr oder weniger jedes Wochenende präsentiert der Moderator derzeit eine neue Hit-Show. Silbereisen passt sich der Pandemie an und verzichtet in den letzten beiden Programmen sogar weitgehend auf Studiogäste. Zum Beispiel in der Show über Helene Fischer in MDR.

Florian Silbereisen: Flirtet er? Fans spekulieren sofort

Anders war es jedoch bei der TV-Show „The Big Hit Anniversary“. Florian Silbereisen hat dafür sogar einen Co-Moderator organisiert: Beatrice Egli sorgte neben Flori für Unterhaltung. Und auch nach der Ausstrahlung sorgte die Show für Aufsehen, denn: Viele Fans spekulierten über die Beziehung zwischen Silbereisen und der Schweizerin.

“Florian und Beatrice (…) haben sich im Programm sehr gut gezeigt und sehr gut miteinander geflirtet.”, schreibt ein User unter einem Instagram-Post von Florian Silbereisen. Ein anderer sagt: “Schöne Show und es wurde sehr geflirtet”. Tatsächlich kamen die beiden sehr bekannt vor. Das ist jedoch nicht verwunderlich: Schließlich kennen sich beide seit vielen Jahren durch gemeinsame Shows und Auftritte. Aber einige Fans sahen in der neuesten TV-Show mehr als nur Freundschaft.

Florian Silbereisen sehr vertraut mit Beatrice Egli: Fans spekulieren – “Sweet you two”

Das Motiv, das Silbereisen für seinen Posten gewählt hat, ist auch für die Spekulation verantwortlich: “Oh mein Gott, er wählt ausgerechnet dieses Bild”, schreibt ein Benutzer in die Kommentare. Auf dem Foto hat Silbereisen vor Vergnügen die Augen geschlossen und hält eine Hand an die Brust. Außerdem strahlt Beatrice Egli in seine Richtung.

Einige Fans werden noch deutlicher: “Wer also nichts zwischen Florian und Beatrice sagt, sollte nach der Show zum Optiker gehen”, kommentiert ein Benutzer das Bild. Ein anderer sagt: “Süße ihr zwei”. Zwei verschiedene Benutzer fragen Silbereisen direkt: “Was ist mit Beatrice und dir?” Und: “Bist du bei Beatrice Egli?” Sie warten jedoch vergeblich auf eine Antwort.

Es gibt jedoch auch viele, die nicht an eine neue Hit-Liebe zwischen den beiden glauben: “Ich weiß, dass du nur Freunde bist”, schreibt über einen Benutzer.

Wie die Beziehung zwischen den beiden wirklich ist, bleibt vorerst ihr Geheimnis. Immerhin lässt die TV-Show viele Schlager-Fans träumen: “Das wäre ein Traumpaar … ich würde es mögen”, sagt ein Fan und ein anderer folgt mit den Worten: “Florian und Egli, das wäre ein tolles Paar”. Bei zwei anderen Schlager-Stars gibt es jedoch viel mehr Punkte für einen Liebesgefühl. (rjs)

Rubriklistenbild: © Instagram / floriansilbereisen.official