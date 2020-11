FireTV, Kindle und Echo stark reduziert

Wenn Sie vor Weihnachten und danach ein paar anständige Rabatte erhalten möchten Schwarzer Freitag war inaktiv, hat möglicherweise die letzte Chance am Cyber ​​Monday. Der Online-Händler Amazon bietet seine FireTVs, Echo-Smart-Lautsprecher und andere Geräte zum halben Preis an.

Der Großteil des Weihnachtsgeschäfts im Corona-Jahr 2020 wird für viele online stattfinden – schließlich ist das Treiben in den Einkaufsstraßen und Geschäftsbereichen der Republik unter den derzeitigen Infektionsschutzmaßnahmen in seiner üblichen Form kaum möglich und wird von vielen vermieden die Öffentlichkeit, wo es eingerichtet werden kann.

Einer der großen Nutznießer der schwierigeren Bedingungen für Einzelhändler ist der Online-Riese Amazon: Mit verschiedenen Rabattkampagnen setzt das US-Imperium seinen triumphalen Fortschritt des laufenden Geschäftsjahres fort und macht es den Verbrauchern gleichzeitig leicht, auf das Stöbern zu verzichten Geschenke in lokalen Geschäften vor Weihnachten.

Letzte Chance auf Rabatte am Cyber ​​Monday?

Nach der Rabattschmelze am Black Friday nach einem Monat der Sonderpreise bei Amazon bietet der Online-Händler am Cyber ​​Monday wieder eine große Auswahl an hauseigenen technischen Spielzeugen und alltäglichen Helfern zu reduzierten Preisen an – und damit die zuvor unentschlossen die Möglichkeit, beim Kauf von FireTV-Geräten, Fire-Tablets, Echo-Smart-Lautsprechern und verschiedenen Smart-Home-Geräten zu sparen. Traditionell ist es eher zweifelhaft, ob es in der unmittelbaren Vorweihnachtszeit ähnliche Rabatte geben wird.

Amazon reduziert Echo und Fire TV drastisch

FireTV-Geräte von Amazon waren im Vorfeld des Black Friday ein Hit – und auf die neuen kann auch am Cyber ​​Monday zugegriffen werden FireTVStick, FireTVStick 4K, FireTVStick Lite ebenso wie Feuer-TV-Würfel Bis zu 50 Prozent können wieder gespeichert werden:

© Amazon

Auch der Echo Smartspeaker Die neue Generation ist am Cyber ​​Monday in ihrer großen und kleinen Version (Echo Dot) zu einem reduzierten Preis erhältlich – manchmal in einem Paket mit WLAN-fähigen Lampen oder Fassungen für Smart-Home-Anfänger. Auch hier sind Einsparungen von bis zur Hälfte des ursprünglichen Preises möglich:

Die anderen Angebote für Cyber ​​Monday – einschließlich des E-Book-Readers Kindle, Fire Tablets und UHD-Fernseher – sind verfügbar hier in der Übersicht.