Filmkritik: Moonbound – Zeitung

Geschichtenerzählen regt seit Jahrhunderten die Fantasie an und hat eine Schlüsselrolle dabei gespielt, Menschen zusammenzubringen. Wir alle haben unzählige Geschichten von Großeltern oder Eltern gelernt, während wir zu Bett gegangen sind. Solche Geschichten hatten alle Zutaten, um sie interessant zu machen – Liebe, Hoffnung, Abenteuer und Vertrauen.

Das Kinderbuch Die Reise zum Mond von Gerdt von Bassewitz wurde zwar im frühen 20. Jahrhundert geschrieben, aber gegen Ende des Jahrhunderts erfolgreich als Zeichentrickserie umgesetzt. Der berühmte Regisseur Ali Samadi Ahadi nimmt sich des Projekts an und präsentiert es in einem farbenfroheren und musikalischeren Moonbound.

Die Geschichte dreht sich um einen Bruder und eine Schwester und ihre nächtliche Reise ins Weltall, daher der Name. Ein älterer Käfer brauchte ihre Hilfe und so begann die Reise zu den Sternen und darüber hinaus. Moonbound hat Charaktere wie Sandman, Night Fairy, Moon Man, denen fast alle von uns in unseren Gute-Nacht-Geschichten begegnet sind.

In dem Film folgt Peter, ein vom Weltraum besessener Junge, seiner jüngeren Schwester und einem Junikäfer zum Mond. Die Handlung dieses deutsch-österreichischen Animationsfilms weist Ähnlichkeiten mit der Legende von Peter Pan auf. In beiden Szenarien gehen die Kinder unbeaufsichtigt raus und kehren nach einem Abenteuer vor dem Frühstück zurück. Peter und Anne gehen jedoch in Moonbound buchstäblich aus dieser Welt. Der Abenteuer-Animationsfilm hat ein verrücktes Rennen mit allen fünf Naturgeistern, riesigen Eisbären, einem Rettungsversuch und einem verlorenen Glied des Junikäfers.

Die Charaktere sind denen, denen wir begegnet sind, auch ziemlich ähnlich. Der Evil Moon Man ist ein Doppelgänger des Marvel-Superschurken Thanos; Sandman ähnelt einer traditionellen Figur in der europäischen Mythologie, der Junikäfer erinnert an Jimmy Cricket aus Disney-Animationen, während Peters nervige Schwester Bonnie in Toy Story 3 eine tote Klingel ist. Die Animation und die farbenfrohen Einstellungen würden Sie sicherlich während der 85 Minuten gefesselt halten des Films.

Mit Witzen und Hinweisen für alle Altersgruppen hat es sowohl für die älteren Geschwister als auch für die Erwachsenen viel zu bieten. Moonbound ist ein Mischmasch aus Folklore und hat drei besondere Botschaften für Kinder wie dich. Man sollte sich immer um die Liebsten kümmern, auch wenn sie lästig sind. Sei hartnäckig, gib niemals auf und folge immer deinen Träumen. Träume, die nach Gute-Nacht-Geschichten beginnen.

Veröffentlicht in Dawn, Young World, 29. Januar 2022