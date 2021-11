FIA-Renndirektor Michael Masi widerspricht Lewis Hamilton in Bezug auf die Rennregeln

Michael Masi widerspricht der Behauptung von Lewis Hamilton, dass die von der FIA vorgegebenen Rennregeln unklar seien.

Es gab eine Überraschung während des gesamten Sports, als die Sportkommissare beschlossen, Max Verstappens Verteidigung der Führung gegen . nicht zu untersuchen Hamilton in Brasilien zwingt der Niederländer seinen Rivalen von der Strecke.

Diese Überraschung wuchs nur, als sie an ihrer Entscheidung festhielten, nachdem ein Mercedes-Recht auf Berufung abgelehnt worden war. Toto Wolff sagte, dass solche Gefühle während der Fahrerbesprechung in Katar weit verbreitet waren.

„Alle Fahrer, die gesprochen haben, haben gesagt, dass es eine Entscheidung war, die sie überrascht hat, und natürlich muss man seinen Fahrstil an diese neue Situation anpassen“, sagte der Österreicher.

„Also ja, immer noch überraschend für alle im Auto und auch für uns.“

Später an diesem Wochenende, Verstappen und Hamilton wurden beide gefragt, ob sie der Meinung waren, dass die Rennregeln für die Fahrer klar seien, und während der Niederländer dies sagte, stimmte der Brite nicht zu.

Masi antwortete mit der Aussage, dass die Regeln geklärt seien und wie die Dinge gehandhabt werden.

„Ich denke, ihnen ist klar geworden, was erwartet wird“, sagte der FIA-Rennleiter nach dem Grand Prix von Katar gegenüber Reportern.

„Ich denke, einige von ihnen stimmen zu, andere sind anderer Meinung. Es ist immer bei jedem von ihnen, sie waren sich die ganze Zeit über einig und nicht einverstanden.

„Wir haben ihnen allgemeine Ratschläge gegeben, aber wir haben auch sehr deutlich gemacht, dass jeder Fall nach seinen Vorzügen beurteilt wird. „

Angesichts der Entlassung von Verstappen in Brasilien glauben viele, dass die FIA ​​mit ihrer Rad-an-Rad-Rennpolizei nachsichtiger wird, was Wolff glaubt, dass es in Zukunft zu schmutzigerem Fahren führen könnte.

Masi sagt jedoch, dass dies nicht der Fall ist.

„Wir sind nicht entspannter. Wir betrachten jeden Vorfall auf seine Berechtigung, wie wir es bei jedem getan haben “, fügte er hinzu.

„Es gibt ein Gremium unabhängiger Kommissare, im Gegensatz zu dem, was viele Leute denken, bin ich nicht derjenige, der dort als Richter und Jury sitzt.

„Wir schauen, wir haben ein Gremium von Kommissaren, die sich jeden Vorfall ansehen und dann, wie wir letztes Wochenende gesehen haben, entscheiden, ob es eine Untersuchung rechtfertigt. Wenn dies der Fall ist, werden sie untersucht und dann festgestellt, ob ein Verstoß vorliegt oder nicht.

„Man muss die ganze Situation betrachten, das Wetter, den Abfluss usw. usw. usw. „