Fernando Alonso, doppelter F1-Weltmeister, bei einem Fahrradunfall verletzt

LONDON – Der spanische Formel-1-Fahrer Fernando Alonso ist bei Bewusstsein und wartet auf medizinische Untersuchungen, nachdem er beim Radfahren in der Schweiz in einen Verkehrsunfall verwickelt war, teilte sein Team in einer Erklärung am Donnerstag mit.

“Das Alpine F1 Team kann bestätigen, dass Fernando Alonso beim Radfahren in der Schweiz in einen Verkehrsunfall verwickelt war”, heißt es in der Erklärung des Teams. “Fernando ist bei Bewusstsein und wohlauf und wartet morgen früh auf weitere medizinische Untersuchungen.”

Der Unfall wurde erstmals am Mittwochabend gemeldet. Das Team sagte, sie erwarteten am Freitag Aktualisierungen von Alonsos Zustand, nachdem er weiter beurteilt werden konnte.

Der zweifache F1-Weltmeister, 39, wird in dieser Saison nach zwei Spielzeiten aus dem Sport zurückkehren. Alonso kündigte im Juli an, dass er für die Saison 2021 wieder für Renault (jetzt Alpine) fahren werde. Alonso gewann seine beiden vorherigen Meisterschaften mit dem Renault-Team.

Die Rückkehr des Spaniers war Gegenstand wachsender Spekulationen gewesen, als bekannt wurde, dass der Australier Daniel Ricciardo Renault Ende 2020 für McLaren verlassen würde.

Dies schuf einen Posten neben Esteban Ocon, der österreichischen Reportern nach der Ankündigung sagte, dass er gerne neben Alonso laufen würde.

Mit einem typischen Hauch von Regie signalisierte Alonso seinen Fortschritt vor der Ankündigung mit einem Instagram-Video, das von Musik aus dem Hollywood-Film „Back to the Future“ aus den 1980er Jahren begleitet wurde.

Die Entscheidung von Renault, junge Talente für einen Veteranen zu meiden, der 2001 mit Minardi debütierte, als Lando Norris am vergangenen Wochenende noch ein Kleinkind war, wurde von einigen als Rückschritt angesehen.