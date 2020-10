FC Bayern gegen 1. FC Düren mit Nübel, Roca, Sarr und Costa

Debütantenbal gegen Düren!

Hansi Flick präsentiert am Donnerstag eine Reihe neuer Gesichter gegen den Fünftligisten aus Nordrhein-Westfalen, der in dieser Saison keine Punkte verloren hat. “Alle neuen Spieler werden eingesetzt”, versprach der Bayern-Cheftrainer am Mittwoch und rechnet mit einem Pokalabend, in dem die Rolle der Favoriten noch nicht auf der Tagesordnung steht.

DFB-Pokal, 1. Runde: 1. FC Düren – FC Bayern am 15. Oktober ab 19 Uhr live im Fernsehen auf SPORT1, im Stream und auf SPORT1.de

Flick testet seine Newcomer gegen Düren und Fußball-Deutschland schaut genau hin. Die Münchner Mannschaft muss mit der neu beförderten Arminia Bielefeld nur 44 Stunden in der Bundesliga spielen. In jedem Fall erwartet der deutsche Meister ab Donnerstag sechs Spiele in nur 16 Tagen.

Welche Bayern-Neulinge fangen sofort Feuer und wer sollte eine Pause machen? SPORT 1 gibt einen Überblick.

Alexander Nübel:

Früher war SPORT 1 Bereits am Sonntag berichtet, bestätigte Flick am Mittwoch: “Wir haben beschlossen, dass Alexander Nübel spielen wird.” Für den Newcomer aus Schalke ist es das erste Pflichtspiel in Bayern-Tracht. Flick ließ es offen, ob es in der gesamten Tasse verwendet wird. Es wäre sinnvoll, da dem 24-Jährigen bei seiner Anmeldung ein Engagement garantiert wurde. Die Leistung von Nübels wird nicht nur Manuel Neuer im Auge behalten. Bei seinem ersten FCB-Auftritt wird er sofort herausgefordert, obwohl Nübel wenig mit dem erwarteten Ergebnis zu tun haben wird. Neuer kehrt am Samstag in Bielefeld zum Tor zurück. Nübel bleibt bis zu weiteren Implementierungen die Nummer zwei.

Auf der Suche nach dem König des Wettbewerbs! Registrieren Sie sich jetzt für das SPORT1-Vorhersagespiel

Tanguy Nianzou:

Die Bayern müssen noch auf ihren ersten Auftritt warten. Der 18-jährige Supertalent erlitt eine komplizierte Muskelverletzung in den vorderen Oberschenkelmuskeln, als er beim Training für die französische U20-Nationalmannschaft aufs Tor schoss. SPORT 1-Informationen, Nianzou kann möglicherweise erst Mitte bis Ende November nach seiner schweren Verletzung mit dem Training im Team beginnen. Die Bayern wollen ihren Newcomer für die zweite Saisonhälfte, in der er voll erwartet wird, sorgfältig aufbauen. Ursprünglich wurde spekuliert, dass der junge Franzose Ende Oktober wieder voll teilnehmen könne. Derzeit ist er im Lauftraining.

Leroy Sané:

Der Transferantrag des FC Bayern wurde bisher in drei Pflichtspielen (ein Tor / zwei Vorlagen) verwendet. Am 27. September erlitt der 24-Jährige beim 1: 4-Treffer in Hoffenheim eine Kapselverletzung am rechten Knie. Ironischerweise im Knie, in dem er 2019 ein Kreuzband riss. Wie Nianzou befindet sich der Nationalspieler derzeit im Lauftraining. Seine Rückkehr zum Teamtraining könnte Anfang November sein.

Marco Roca:

“Er kann eine gute Balance und Ballsicherheit ins Spiel bringen. Er wird seine Zeit brauchen, um unsere Vorstellung vom Fußball zu verinnerlichen. Er wird die Zeit haben”, sagte Flick über den Neuzugang bei Espanyol Barcelona. Der 23-Jährige, dessen Vorbild Xavi Alonso ist, sollte im zentralen Mittelfeld gegen Düren antreten. Hinter Joshua Kimmich und Leon Goretzka ist er derzeit als Backup geplant. Als er am Dienstag vorgestellt wurde, sagte er: “Ich bin ein Spieler, der wachsen und sich entwickeln will. Einer der Besten zu sein, ist eines meiner Ziele.”

Alle Video-Highlights des DFB-Pokals in der SPORT1-Medienbibliothek und in der SPORT1-App

Eric Maxim Choupo-Moting:

Der Sturmriese will gegen Düren knacken – und das ist erlaubt. Robert Lewandowski, der am Mittwoch ein Paar gegen Bosnien und Herzegowina für Polen gebunden hat, bleibt vom Amateurverein verschont. Der transferfreie Newcomer, der zuletzt bei Paris Saint-Germain unter Vertrag stand, kann erstmals als Ersatz für den europäischen Fußballer des Jahres gelten. Lewandowski sollte gegen Bielefeld in die Startaufstellung zurückkehren. Hoch motiviert, sagt Choupo-Moting: “Ja, Lewandowski ist für mich der beste Stürmer der Welt. Aber kein Stürmer kann alle Spiele spielen. Ich bin zuversichtlich, dass ich dem Team mit meiner Qualität helfen werde.” Ich möchte viel Spielzeit haben. ”

Bouna Sarr:

Marseilles Überraschungstransfer ist für die rechte Seite vorgesehen, hauptsächlich als Herausforderer von Benjamin Pavard. Der 28-Jährige ist offensiv polierter als sein Landsmann. “Sie suchten nach einem anderen Spielerprofil – einem angreifenden Flügelspieler. Sie haben mich für diese Rolle engagiert”, erklärt Sarr. Sein erster Einsatz als Rechtsverteidiger ist gegen Düren. Er könnte ein ernsthafter Konkurrent für Pavard werden. Wer gegen Bielefeld spielt, ist derzeit völlig offen. Trend: Pavard, aber Sarr kann nur überraschen.

Douglas Costa:

Dem 30-jährigen Brasilianer ist es egal, dass Uli Hoeneß ihn bei seiner Abreise als “Söldner” bezeichnete. Nach seiner Rückkehr will er seine erste starke Saison in München (2015/16) fortsetzen. Der Flügelspieler ist seit dieser Woche Teil des Teamtrainings und hat bisher einen neuen Eindruck hinterlassen, obwohl er in letzter Zeit bei Juventus viele Male verletzt wurde. Wenn Costa fit ist und gegen Düren zaubert, steht seinem nächsten Auftritt bei Arminia nichts mehr im Wege. Sané, Kingsley Coman und Serge Gnabry hatten eine herausragende Konkurrenz. Costa sagt deutlich: “Ich bin in Italien aufgewachsen und habe noch härter an meinem Körper gearbeitet. Jetzt möchte ich nur zeigen, was ich kann.” Sportdirektor Hasan Salihamidzic fügte hinzu: “Wir sind zuversichtlich, dass wir Douglas wieder auf das Niveau bringen können, das er hier bereits erreicht hat.”