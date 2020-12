Faktoren, die Kosten für Übersetzungen beeinflussen

Es gibt viele Anforderungen an die Übersetzungsqualität. Aber viele von uns stellen sich die fragen, welche Faktoren die Übersetzungskosten beeinflussen können. Die Liste kann tatsächlich sehr lang sein. In erster Linie ist die sprachliche, thematische und terminologische Komplexität der Übersetzung von großer Bedeutung. Die Komplexität des Textes, den man übersetzen muss, hängt aber nicht so sehr vom Themenbereich ab, sondern davon, wie vernünftig und kompetent der Text geschrieben ist. Wenn der Text aufgrund seiner Spezifität erfordert, dass ein Übersetzer mehr im Internet recherchiert, ist es logisch, das bei der Bestimmung des Preises zu berücksichtigen.

Die Tatsache, dass der Übersetzer keine elektronische Version des übersetzten Textes hat, erhöht die Komplexität der Arbeit an der Übersetzung erheblich. Ganz zu schweigen von der Unmöglichkeit des automatischen Ersetzens häufig wiederholter Wörter und Phrasen und insbesondere der Verwendung von Translation-Memory-Programmen.

Bei der Übersetzung von Präsentationen werden Übersetzungsservice Preise normalerweise nicht anhand der Anzahl der Zeichen festgelegt, sondern anhand der vereinbarten Zahlungsrate pro Folie. Eine Ausnahme können nur sehr einfache Folien gemacht werden, die vollständig aus dichten Textseiten bestehen und in eine bearbeitbare PDF-Datei ohne Bilder oder Diagramme mit Beschriftungen kopiert werden. Für den Übersetzer ist es sogar noch besser, eine bearbeitbare PowerPoint-Datei vom Kunden zu erhalten, bei der keine Probleme auftreten, die es häufig bei der Arbeit mit PDF-Dateien gibt. Mit fortschrittlicher kommerzieller Software können Sie PDF-Dateien in das Power Point-Format konvertieren.

Das Vorhandensein oder Fehlen einer komplexen Formatierung muss man auch nicht außer Acht lassen. Zum Beispiel die Anzahl der Tabellen und Abbildungen, bei denen der Übersetzer zusätzliche sorgfältige Arbeit benötigt. Im Idealfall sollte sich ein Übersetzer weiterhin hauptsächlich mit der Textübersetzung befassen und keine Bilder und Diagramme neu zeichnen. Darüber hinaus kann es in kürzester Frist, die normalerweise vom Kunden der Übersetzung festgelegt werden, äußerst schwierig sein.

Dringlichkeit der Arbeit ist ein relativer Begriff. Viele Übersetzungsbüros betrachten die Übersetzung von mehr als 5 Seiten pro Tag als dringend, aber auf dem Übersetzungsmarkt können auch 10 bis 15 Seiten pro Tag oft als nicht dringend angesehen. Gleichzeitig zögern viele Übersetzungsbüros manchmal, vom Kunden eine Dringlichkeitsprämie zu verlangen, da er in diesem Fall zu einem der zahlreichen Wettbewerber gehen kann. In jedem Fall sollte der Übersetzer bei der Aushandlung des Zahlungsbetrags die Dringlichkeit der Übersetzung berücksichtigen. Die Arbeit, die in der Nacht erledigt wird, sollte zu einem höheren Preis bezahlt werden.

Es kommt vor, dass der Kunde eine Übersetzung so dringend benötigt, dass er keine Zeit hat oder einfach keinen geeigneten Übersetzer suchen möchte. Einige Übersetzer verdoppeln dann die Preisen, um die Situation des Kunden auszunutzen (zum Beispiel wenn man am Freitagabend einen Text bekommt, dessen Übersetzung man am Montagmorgen braucht).

Es gibt auch zusätzliche Anforderungen an die Qualität der Übersetzung. Eine Übersetzung des allgemeinen Charakters oder ein regulärer Geschäftsbrief ist eine Sache, aber ein völlig anderes Maß an Qualität und stilistischer Verarbeitung des Übersetzungstextes ist erforderlich, wenn er zur Veröffentlichung bestimmt ist, sei es ein wissenschaftlicher Artikel oder ein Buch. Die Kunden möchten, dass die Übersetzung terminologisch und stilistisch einwandfrei ist, aber sie sind nicht bereit, dafür doppelt so viel zu bezahlen.