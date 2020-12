“Es macht dich krank”: Markus Lanz platzt am Kragen

Es folgt eine teilweise Sperrung: Bund und Länder haben vereinbart, die Koronamaßnahmen bis zum 10. Januar zu verlängern. CDU-Politiker Carsten Linnemann kritisierte das Lockdown-Prinzip der Bundesregierung im Voraus, als er sagte: “Die Panzerfaustpolitik muss vorbei sein.” An diesem Mittwochabend war es jedoch hauptsächlich Moderator Markus Lanz selbst, der sich beim Thema Koronamaßnahmen den Kragen gebrochen hat.

Dies waren die Gäste bei “Markus Lanz” am 2. Dezember 2020:

Carsten Linnemann, stellvertretender Vorsitzender der CDU / CSU-Fraktion

Cerstin Gammelin, Journalistin

Dr. Tankred Stöbe, Intensivmediziner

Professor Peter Kremsner, Infektiologe

Ulf Röller, Journalist

Peter Kremsner: Unbekannt, ob der Impfstoff lange wirkt

In Deutschland ist die größte Hoffnung im Kampf gegen das Coronavirus immer noch die Aussicht auf eine baldige Zulassung eines Impfstoffs. Wie lange der Schutz durch die Impfstoffpräparate anhält, ist noch ungewiss, wie der Infektiologe Peter Kremsner aus Tübingen betonte. Er war am Anfang des Programms “Markus Lanz” am Mittwoch.

Mit guter Laune sagte Kremser, dass die Bewertung eines Impfstoffs vor seiner Zulassung durch das Paul Ehrlich-Institut streng war: “Wenn sie etwas zulassen, sollte es richtig sein, und dann können wir uns auch impfen lassen.” Wissenschaftler konnten noch nicht abschätzen, ob und wie lange der Impfschutz anhält. Bisher kann man nur für einige Wochen Schutz übernehmen.

Kremsner sagte: “Ich glaube, dass jeder unter Druck steht: Politiker, Hersteller, Ärzte und Forscher.” Derzeit kann niemand sagen, ob der Impfschutz Monate, sechs Monate oder Jahre dauern wird. Langzeitstudien allein könnten verlässliche Ergebnisse liefern.

Markus Lanz kritisiert die schüchterne Koronapolitik: “Es macht dich krank”

Während wir in diesem Land auf den Impfstoff warten, hat China die Pandemie wieder unter Kontrolle und ist wirtschaftlich von den westlichen Industrieländern abhängig.

Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte auf dem Digitalgipfel am Mittwoch: “Dies wird eine weitere Umstrukturierung der Regionen sein.” Ein einzelner Spieler brachte das Thema am Abend in die Gruppe “Markus Lanz”.

Die Journalistin Cerstin Gammelin war sich sicher: “Man kann die Frustration hören, dass es nur halbherzige Sperrmaßnahmen gibt.” Je halbherzig die Maßnahmen sind, desto teurer ist die Krise laut Gammelin.

Angesichts der wirtschaftlichen Folgen mehrerer teilweiser Sperren brach Markus Lanz bald den Kragen. Solch ein einfacher Mund- und Nasenschutz könnte bestimmen, wie wir das nächste Jahrzehnt überstehen. “Es entscheidet über den Aufstieg und Fall einer ganzen Industrienation”, kündigte Lanz an.

Markus Lanz sprach seinen Gast, CDU-Politiker Carsten Linnemann, an und fragte: “Wenn Sie wissen, warum nicht wir? Warum bestellen wir nicht überall im Land Mund- und Nasenschutz?“Niemand wagt es, eine klare Aussage zu machen”, kritisierte Lanz die politischen Entscheidungen in Deutschland.

Laut Linnemann war in Ländern wie China nicht nur das Tragen von Masken für den großen Erfolg der Koronapandemie verantwortlich, sondern vor allem die Rolle Chinas als “Überwachungsstaat”.

Die Journalistin Cerstin Gammelin fordert strengere Maßnahmen

Die Journalistin Cerstin Gammelin wollte auch, dass die Politiker selbstbewusster werden: “Ich denke, es ist nur eine Frage des Rückgrats.” Der Journalist ist sich sicher, dass strengere Maßnahmen gegen Corona erforderlich sind.

Dr. Tankred Stöbe: Die Pandemie hat ihre eigenen Gesetze

Intensivminister Dr. Tankred Stöbe arbeitet für “Ärzte ohne Grenzen”. In der Sendung “Markus Lanz” plädierte er erneut für eine Vision. Man kann von den asiatischen und afrikanischen Ländern lernen, die die Pandemie bereits unter Kontrolle haben.

Der Grund: “Vor allem ist es auch Erfahrung mit früheren Epidemien oder Pandemien.” Stöbe forderte auch klarere Beschlüsse. “Wir reiben uns auseinander, weil wir glauben, dass es politisch verhandelbar ist – und eine Pandemie kennt ihre eigenen Gesetze.”

Diese Sendung “Markus Lanz” befasste sich mit den ethischen Fragen der Pandemie. Vor allem aber hat es deutlich gemacht, dass die Corona-Krise auch die Politik vor wirtschaftliche und finanzielle Herausforderungen stellt. Die Gäste waren wie der Moderator an diesem Abend ziemlich ungeduldig, und es wurde gefordert, die Maßnahmen zu verschärfen.