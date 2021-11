Erklärt: Was ist das „Matosinhos-Manifest“, das die Nutzung des Weltraums in Europa beschleunigen soll?

Der Vorstand der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) hat am Freitag ein Manifest verabschiedet, das darauf abzielt, die Nutzung des Weltraums in Europa zu beschleunigen, „um die dringenden und beispiellosen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Herausforderungen zu bewältigen, denen Europa und seine Bürger gegenüberstehen“.

Auf der interimistischen Ministertagung in Matosinhos, Portugal, hat der Ministerrat einstimmig diese Resolution angenommen, die eine Vision für den Kontinent in Bezug auf die Aufrechterhaltung und den Ausbau seiner Aktivitäten im Weltraum darstellt.

Manuel Heitor, Minister für Wissenschaft, Technologie und Hochschulbildung in der portugiesischen Regierung, sagte: „Das Ausmaß der Klimakrise und das schnelle Tempo der Klimakrise und anderer Herausforderungen bedeuten, dass keine europäische Nation allein in der Lage sein wird, effektiv fertig zu werden. Die Raumfahrt verfügt über ein enormes ungenutztes Potenzial zur Bewältigung dieser Herausforderungen, und eine Beschleunigung der Entwicklung der europäischen Raumfahrtkapazitäten ist jetzt dringend erforderlich. „

Eine kurze Geschichte der ESA

Die ESA ist eine zwischenstaatliche Organisation, die 1975 mit dem Ziel gegründet wurde, Europas Weltraumkapazitäten zu entwickeln. Die Organisation hat 22 Mitgliedsstaaten – Österreich, Belgien, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich. Slowenien, Lettland und Litauen sind assoziierte Mitglieder.

Die ESA stellt fest, dass zwischen 1945-1950, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, viele europäische Wissenschaftler Westeuropa verließen, um in den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion zu arbeiten, europäische Wissenschaftler erkannten, dass sie nicht in der Lage waren, rein nationale Projekte durchzuführen und würden nicht in der Lage sein, mit den großen Supermächten zu konkurrieren.

Daher ist es notwendig, wissenschaftliche Bemühungen zu organisieren. 1958 empfahlen zwei prominente Mitglieder der europäischen wissenschaftlichen Gemeinschaft den europäischen Regierungen, eine gemeinsame Organisation für Weltraumforschung zu gründen.

Welche Resolution wurde jetzt angenommen?

Die Resolution definiert drei „Beschleuniger“, um Europas Raumfahrtambitionen voranzutreiben. Der erste dieser Beschleuniger besteht darin, dass die ESA mit der Arbeit an einem „Weltraum für eine grüne Zukunft“ beginnt, damit die Menschen den aktuellen Zustand des Planeten besser verstehen und Szenarien und Lösungen für ein nachhaltiges Leben auf der Erde entwickeln können. Dies steht im Einklang mit den Zielen von null Netto-Treibhausgasemissionen bis 2050.

Der zweite Beschleuniger heißt „Rapid and Resilient Crisis Response“ und soll Regierungen dabei unterstützen, entschlossene Maßnahmen bei Krisen in Europa zu ergreifen, von Überschwemmungen über Stürme bis hin zu Waldbränden.

Im Juli nach Westen Deutschland hat katastrophale Überschwemmungen erlebt, die durch einen schweren Sturm und anhaltende Regenfälle verursacht wurde, die Flüsse und Bäche anschwellen ließen und Städte an den Ufern der Ahr in Deutschland überfluteten. Die Überschwemmungen haben in benachbarten Gebieten Verwüstung angerichtet und Schäden an Gebäuden, Infrastruktur, Umwelt und Eigentum der Menschen verursacht.

Zuvor erlebte Deutschland im Juni 2013 extreme Überschwemmungen, die zu den schwersten großflächigen Überschwemmungen des Landes seit fast sechs Jahrzehnten zählten. Auch einige andere Länder waren in dieser Zeit betroffen, darunter unter anderem Österreich, die Schweiz, Polen und Ungarn. Auch in Deutschland wurden im August 2002 schwere Überschwemmungen beobachtet.

In Griechenland flohen im August Tausende Menschen aus Teilen des Landes wegen wüten unkontrollierte Waldbrände.

Der neueste Bericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) berichtete häufige Wetterereignisse, wie Hitzewellen, extreme Niederschläge und der Anstieg des Meeresspiegels.Einige dieser Faktoren können die Entwicklung von Waldbränden beeinflussen.

Der dritte in der Resolution erwähnte Beschleuniger ist „Protection of Space Assets“, dessen Ziel es ist, Astronauten und ESA-Assets vor Störungen durch Weltraummüll und Weltraumwetter zu schützen.

Darüber hinaus würdigte der Rat zwei „Inspirationen“ zur Stärkung der europäischen Führungsrolle in den Bereichen Wissenschaft, technologische Entwicklung und Inspiration: eine Mission zur Rückgabe von Eismondproben und die Erforschung des „bewohnten Weltraums“.

