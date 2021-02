Erinnerung an den Besuch des Papstes in Alaska 40 Jahre später

Am 26. Februar gedenken wir des 40. Jahrestages des Besuchs von Papst Johannes Paul II. In Anchorage. Hier ist ein Auszug aus diesem Ereignis aus dem Weihnachtsbrief meiner Mutter von 1981:

“”Mitte Januar erhielt ich einen Anruf von Erzbischof Hurley, in dem er mich bat, Programmdirektor für den geplanten Besuch von Papst Johannes Paul II. In Anchorage zu sein. Ich hatte in den 1940er Jahren in der Programmierabteilung von NBC Hollywood gearbeitet, aber glauben Sie mir, das hat mich nicht auf diesen Job vorbereitet. Innerhalb von sechs Wochen organisierte unser Komitee eine Freilichtmesse (erneut im Februar), ein äußerst komplexes Sicherheitssystem, den Transport von Außenbezirken in die Innenstadt, die Gastfreundschaft, die Auswahl von ökumenischen und behinderten Führungskräften, die den Papst treffen. Einladungen an Würdenträger in den Vereinigten Staaten (darunter drei Kardinäle, Dutzende Bischöfe und Hunderte von Priestern), Arrangements für 250 Mitglieder der Weltpresse und Unterhaltung auf drei Open-Air-Bühnen für diejenigen, die am Vortag anwesend sein würden. Ich habe so unterschiedliche Gruppen wie eine Chorgruppe von 130, russisch-orthodoxen Sängern, polnischen, spanischen und einheimischen Tänzern und einen Eskimo-Deckenwurf beaufsichtigt … oh ja, sogar eine Hundeschlittenfahrt für den Papst. (Es gab so viele, die dies wollten, dass ich ein Stück zwischen die beiden Finalisten werfen musste.) Zusätzlich zu den oben genannten gab es die physischen Einrichtungen, wie den Bau einer Altarszene aus 50.000 US-Dollar, zwei Soundsysteme und einen Satelliten Relais. RCA Alascom kaufte viele neue Geräte und es war ein solcher Kommunikationserfolg für sie, dass sie einen Film über ihren Vorbereitungsprozess machten. Alles verlief einwandfrei, und unser 200-köpfiger Chor sang so gut, dass der Papst sie nach St. Peter einlud – was sie im März (1982) tun werden, ob Sie es glauben oder nicht. Unser letzter Triumph kam, als das Komitee von der Handelskammer einen Gold Pan Award für eine der tadellosesten Aufführungen erhielt, die jemals in Anchorage präsentiert wurden. Es waren 46.000 Menschen bei der Messe, der größten Versammlung, die jemals in Alaska stattgefunden hat. READ Rebel Wilson genießt eine Winterwanderung im Schnee in Österreich, nachdem er einen Gewichtsverlust von 30 kg festgestellt hat

Einige Schätzungen gehen davon aus, dass die Gesamtzahl der Besucher viel höher ist. Unabhängig von der Anzahl reisten viele Katholiken und Nichtkatholiken mit Flugzeug, Zug und Auto aus dem ganzen Staat, um seinen Besuch mitzuerleben.

Der Papst kam nach seiner Rückkehr von einer Friedenspilgerreise auf die Philippinen, nach Guam und Japan nach Anchorage. Obwohl ihr Aufenthalt nur 4,5 Stunden dauerte, war ihr Zeitplan voll! Die Schulen waren an diesem Tag geschlossen, daher entschied ich mich als Lehrer, mit einer Gruppe ökumenischer und multikultureller Freunde zum Delaney Park Strip zu gehen, darunter einer, der die jüdische Religion praktiziert, ein anderer libanesischer Abstammung, der als Muslim in Kanada aufgewachsen ist. und schließlich ein Landsmann österreichischer Herkunft. Der Papst begrüßte nicht nur alle anwesenden katholischen religiösen Männer und Frauen, sondern begrüßte auch die protestantischen Minister und die orthodoxen Bischöfe Alaskas. Ich war stolz darauf, dass meine Mutter als Programmdirektorin und mein Bruder als Chorleiter auf dem Altar in der Nähe des Papstes standen. Ich erinnere mich, dass ich mir gewünscht hatte, ich hätte die Eucharistie direkt vom Papst empfangen können, so wie sie.

Die Worte des Papstes bewegten sich: „Hier in Alaska, so reich mit den Schönheiten der Natur ausgestattet, gleichzeitig so robust und doch so großartig, spüren wir die Gegenwart des Geistes Gottes in den vielfältigen Werken der Schöpfung. Und wir spüren nicht nur seine Gegenwart in der leblosen Natur und in der Reihenfolge der Pflanzen und Tiere, sondern noch mehr in dem kostbaren Geschenk des Lebens, das Gott jedem seiner Söhne und Töchter eingeflößt hat. READ Sommerhaus der Stars: Kubilay Özdemir erklärt den Angriff auf Andrej Mangold

Die erwähnte Schlittenfahrt wurde mit Oberst Norman Vaughn unternommen, der hinter dem Papst auf dem Hundeschlitten stand und von Huskys für eine 50-Fuß-Fahrt gezogen wurde. Norman war ein bekannter Alaskaner, der Admiral Richard Byrd 1920 auf seiner Polarexpedition begleitete und später in seinem Leben seine eigenen Reisen zum Südpol unternahm.

Das Papstmobil, in dem der Papst fuhr, war ein weißer Lieferwagen mit kugelsicheren Schildern an allen Seiten, mit denen Papst Johannes Paul II. Aufstehen und alle begrüßen konnte. Er trug einen pelzbesetzten Parka über seiner weißen Kleidung, die ihm drei Frauen aus Alaska am Flughafen geschenkt hatten.

Nach dem Besuch befahl die Erzdiözese Anchorage, den Altar auseinander zu reißen und zu einzelnen kleinen Holzkreuzen zu machen, die in den Pfarreien von Anchorage verteilt waren. Ich erhielt eines dieser Kreuze, das ich dann während ihrer Taufe in der Kirche einem anderen anbot. An seinem Besuch an der Stelle, an der der Altar auf dem Parkstreifen stand, befindet sich eine permanente Gedenktafel.