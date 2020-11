ER wird die Rosen 2021 auf RTL verteilen!

Darüber hinaus gibt es bereits eine junge Frau, die eine wichtige Rolle im Leben und im Herzen des neuen Rosenkavaliers spielt: seine neunjährige Tochter, die mit ihrer Mutter in den USA lebt. Besuche finden so oft wie möglich statt. “Meine Tochter bedeutet mir alles”, sagte er in einem Interview. “Es ist ein schöner Teil meines Lebens.”