Eine kleine Lücke zwischen Display und Gehäuse ist Teil des Designs

Das Google Pixel 5 ist das neueste Smartphone von Google und hat uns im ersten Test beeindruckt. Google gibt mit dem diesjährigen Pixel 5 das Rennen um den Flaggschiff-Thron auf und liefert ein großartiges Gerät der oberen Mittelklasse. Der eine oder andere hat bereits sein Google-Smartphone erhalten und freut sich über die Funktionen, insbesondere wird die Kamera wieder viele aufnehmen.

Es gibt jedoch auch Berichte in Foren, die das Gesamtbild auf den ersten Blick etwas trüben. Einige Käufer beschweren sich über die kleine Lücke zwischen dem Display und dem Gehäuse des Pixel 5. Das Panel sitzt nicht ganz flach im Gehäuse und erweckt so den Eindruck, dass Wasser und dergleichen im Inneren Schäden verursachen können. Google hat dieses Thema jetzt kommentiertnach dem Umgang mit Qualitätskontrolle.

Das Ergebnis ist, dass diese kleine Lücke wohl Teil des Designs ist und keinen Einfluss auf die IP-Zertifizierung haben sollte. Das Display ist mit Clips und Kleber im Gehäuse verankert und dergleichen sichern das Innere. Sie möchten jedoch den Einzelfall mit dem Käufer besprechen, sind sich also nicht ganz sicher. Sicherlich wird es den einen oder anderen nicht stören, aber Staub wie dieser sammelt sich normalerweise in solchen Spalten aus Ihren Hosentaschen, die Sie nicht leicht entfernen können. Wenn Sie mit Ihrem Pixel 5 eine ähnliche Beobachtung machen sollten, wenden Sie sich besser an den Google-Support, um sicherzustellen, dass Sie später keine bösen Überraschungen erleben.

