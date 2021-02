“Ein sehr starker Gegner in weniger”: Dominic Thiem über Roger Federer verpasste die Australian Open 2021

Der österreichische Tennisstar Dominic Thiem sprach über Roger Federers Abwesenheit bei den Australian Open in diesem Jahr und seine erwartete Rückkehr zum ATP-Event in Doha.

Im Gespräch mit Reportern am Samstag, vor dem ersten Grand Slam des Jahres, der am Montag beginnt, sagte die aktuelle Nummer 3 der Welt, die Tenniswelt würde aufatmen und sich freuen, Federer in Doha wieder in Aktion zu sehen.

Dominic Thiem begrüßt Federers Rückkehr zu Doha ATP im März

„Alle sind glücklich, wenn Roger nach Doha zurückkehrt. Wahrscheinlich ist es eine der letzten Wochen, in denen er nicht spielt. “ Sagte Thiem.

Thiem fügte in einem leichteren Ton hinzu, dass Spieler, insbesondere die Titelanwärter im Melbourne Park, einen weniger starken Gegner haben, um den sie sich Sorgen machen müssen, wenn Federer nicht in der Auslosung der Männer ist.

“Ein sehr starker Gegner weniger” sagte der verteidigende US Open-Champion.

Federer wurde nach den Australian Open im vergangenen Jahr an einem Knie operiert und ging danach außer Gefecht, da er sich ausruhen und erholen musste.

Der 20-fache Grand-Slam-Champion hat nach den Australian Open im vergangenen Jahr an keinem der Tour-Events teilgenommen.

Federer zog sich dieses Jahr von den Australian Open zurück und verwies auf mangelnde Fitness

Bei einer Preisverleihung in seiner Heimat Ende letzten Jahres sagte der Schweizer Meister, er sei sich nicht sicher, ob er dies tun würde. genesen rechtzeitig, um die Australian Open in diesem Jahr zu spielen.

Er sagte, er strebe realistisch ein Comeback vor Wimbledon an und habe die Olympischen Spiele in Tokio und die US Open als seine anderen vorrangigen Ereignisse in diesem Jahr aufgeführt.

Obwohl Federer sein Training vor der Saison in Dubai unter den wachsamen Augen seines Trainers und ehemaligen serbischen Spielers Ivan Ljubicic wieder aufnahm, veröffentlichte er einige Tage nach dem Training eine Erklärung, in der er seinen Rücktritt von den Australian Open ankündigte.

Dieses Jahr ist es das erste Mal seit Beginn des Grand Slam-Tennis, dass der Schweizer nicht am ersten Major des Jahres teilnehmen wird.

Der Schweizer war nicht nur Stammspieler im Melbourne Park, sondern gewann auch sechs seiner Karrieretitel bei den Australian Open.

Federer brachte seinen Fans jedoch Freude und veröffentlichte vor einigen Tagen eine weitere Erklärung, in der er seine lang erwartete bekannt gab Komm zurück bei den Qatar Open im März.