Ein bekannter Name erhält einen neuen Laden für Musikliebhaber in Amarillo

Die Rekorde sind zurück. Sie sind wieder in Kraft. Das macht die Nachricht von einer Neueröffnung in Amarillo für Sammler und Musikliebhaber so aufregend.

Amarillos Funky Little Record Store hat große Pläne für 2022

Wenn Sie High Fidelity Records in Amarillo kennen, wissen Sie, dass sie schon lange im The Nat sind. Daran ist nichts auszusetzen, aber als Kunde hatte ich immer das Gefühl, dass der Plattenladen zu klein geworden ist.

Es gab mehrere Kisten voll mit allem, vom klassischen Motown bis zu aktuellen Veröffentlichungen.

Laut einer Ankündigung in den sozialen Medien wird High Fidelity an einen neuen Standort umziehen. Sie bekommen ihren eigenen Raum. Sieht aus, als hätten sie ein eigenes Gebäude.

Achten Sie besonders auf das High-Fidelity-Zeichen

Nicht der, der sagt: „Coming Soon!“ Nicht der, auf dem „Amarillo’s Funky Little Record Store“ steht. Schau dir das obere an.

Ordner. Comic-Bücher. Neuheit.

Es sieht so aus, als ob der Laden nicht nur genug Schallplatten haben wird, um Sie zu beschäftigen, sondern es wird auch andere Artikel geben, um Ihren Sammlerjucken zu kratzen.

Das ist ein verdienter großer Schritt

Im Jahr 2020, als alles geschlossen wurde, gingen viele Unternehmen zur Lieferung und zum Straßenrand, um zu überleben. Einer davon war High Fidelity.

Ich war neugierig, wie es wäre, mitten im Lockdown eine Platte zu liefern, also bestellte ich eine Kopie von Who’s „Live At Leeds“. Der Besitzer war super nett und wir unterhielten uns ein bisschen über die Whos, während wir darauf warteten, dass die Venmo-Zahlung durchging.

Zwanzig Minuten später hatte ich das Album in der Hand. Während maskiert und soziale Distanz gewahrt wird.

Ich bereue nichts.

Charly Hardin Charly Hardin

Vorteile eines eigenen Plattenladens

Sicher, große Plattenläden widmen ganze Teile ihres Inventars Schallplatten, aber das ist einfach nicht dasselbe wie in einen echten Plattenladen zu gehen. Willst du eine Empfehlung? Viel Glück damit.

Außerdem verkürzt es die Reisezeit, wenn Sie zum Tanken nach Lubbock gefahren sind.

Wann wird Amarillos Funky Little Record Store den neuen Laden eröffnen?

Laut ihrer Ankündigung kommt es Anfang nächsten Monats an. Vom 1. Februar bis 3. Februar. Erwarten Sie danach, dass ich in meiner Freizeit Kisten durchblättere.

Es lebe Vinyl.

