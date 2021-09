Drei aufregende junge Stürmer, die diesen Sommer für nicht-große sechs Premier-League-Klubs unterschrieben haben

Obwohl es in der Serie A oder La Liga weniger Bewegung gegeben hat, haben die Premier-League-Klubs ihren Einkaufsbummel wieder fortgesetzt.

Während die ‚Big Six‘ in der Division mit einigen großen Sommertransfers wie Jack Grealish, Jadon Sancho, Romelu Lukaku oder Ben White für Schlagzeilen sorgten, gab es auch bei Nicht-‘Big Six‘-Klubs viele interessante Deals.

Hier haben wir uns entschieden, einen Blick auf drei dieser Offensivtalente zu werfen, die diesen Sommer einige aufregende Schritte gemacht haben und das nächste große Ding in der Premier League werden könnten:

1. Leon Bailey

Jack Grealishs millionenschwerer Umzug hat Aston Villa geholfen, Geld für aufregende Talente wie Emiliano Buendia und Danny Ings auszugeben, aber der faszinierendste Name wäre der 24-Jährige. Das Talent von Bayer Leverkusen hat in den vergangenen beiden Spielzeiten in der Bundesliga immer wieder Wellen geschlagen und wurde früher sogar von Manchester United und Liverpool ins Visier genommen.

Aber Villa verschwendete keine Zeit, um es diesen Sommer für 30 Millionen Pfund zu bekommen, die in der vergangenen Saison mit 15 Toren und 11 Assists ihre bisherige Bundesliga-Bilanz verzeichneten. Er kann auf beiden Flanken spielen und könnte angesichts seines Talents der perfekte Ersatz für Grealish sein.

2. Patson Daka

Der sambische Nationalspieler hofft, der neueste Spieler zu werden, der auf einer größeren Bühne glänzen kann, nachdem er diesen Sommer für Leicester einen Vertrag über 23 Millionen Pfund unterzeichnet hat. Er kommt in die Premier League, nachdem er 27 Tore in nur 28 Spielen für die Österreicher erzielt hat und ihnen in der vergangenen Saison zum achten Titel in Folge verholfen hat. Angesichts seiner bisherigen soliden Leistung wird Trainer Rodgers sicherlich hoffen, dass der sambische Nationalspieler auch seine englischen Zahlen erreichen und Jamie Vardys Nachfolger werden wird.

3. Adam Armstrong

Nachdem Danny Ings den Verein verlassen hatte, vertraute Southampton dem Stürmer von Blackburn, der in Newcastle keine Einstufung erzielt hatte. Und wenn man den ersten Anzeichen Glauben schenken darf, könnte der 24-Jährige die Lücke füllen, die der Stürmer von Villa hinterlassen hat. Armstrong erzielte in der vergangenen Saison 28 Ligatore, obwohl er für eine Mannschaft der Mittelklasse spielte, und er hat in dieser Saison bereits einmal in drei Spielen getroffen. Auch wenn er in dieser Saison möglicherweise nicht die gleichen Zahlen erreicht, können sich die Fans von Otton auf ihren Neuzugang freuen.