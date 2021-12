Drehort ist das Grandhotel Pupp in Tschechien – DIRT

Als sie erfährt, dass sie an einer tödlichen Krankheit erkrankt ist und nur noch drei Wochen zu leben hat, liquidiert eine schüchterne Kaufhausverkäuferin in New Orleans ihr Vermögen und begibt sich auf einen verschwenderischen Traumurlaub in Tschechien als eine Art Trendy. Während die Prämisse nicht gerade nach einer leichten Weihnachtsfilmkost klingt, ist „Last Holiday“ von 2006 (der derzeit bei Amazon zu mieten ist) eine Wohlfühlgeschichte mit einer fröhlichen Geschichte, einer charmanten Heldin und einem erhebenden Thema. alles vor der Kulisse einer idyllischen Winterlandschaft. Als Remake des gleichnamigen Alec Guinness-Fahrzeugs von 1950 sieht die aughts-Version die ewig wohlwollende Georgia Byrd (Queen Latifah) auf dem Weg in die malerische Stadt Karlovy Vary wird seine letzten Tage im prächtigen Grandhotel Pupp (ausgesprochen „grand hotel poo“ – ja, „poo“) verbringen.

Während die Location für jeden, der den Film gesehen hat, wie ein Traum erscheinen mag, ist das Grandhotel Pupp tatsächlich eine echte Unterkunft, die sich neben der malerischen Umgebung befindet Heißer Fluss etwa 80 Meilen westlich von Prag. Ungeachtet des Toilettennamens ist das Anwesen ein virtuelles Traumland, das Georgia und die Verehrung der Öffentlichkeit voll und ganz verdient. Aber, vollständige Offenlegung, einige Teile wurden verbessert von Produktionsdesigner William Arnold (der steckte auch hinter den Looks von „The Edge of Seventeen“, „Lovelace“ und „Crazy, Stupid, Love.“), um es auf der Leinwand noch üppiger erscheinen zu lassen.

Wayne Wang, Regisseur von ‚Last Holiday‘, erklärte gegenüber Arizona Republic: „Ich denke, wenn die Leute ins Hotel gehen würden, wären sie sehr enttäuscht. Es ist definitiv nicht wie im Film. Wir haben es ist schön aber spärlich. mehrere Online-Rezensionen teilen Sie dieses Gefühl und beachten Sie, dass der Ort nicht so opulent ist, wie auf dem Bildschirm dargestellt. Aber wenn die Fotos auf dem Grandhotel Pupp-Website Wir müssen es glauben, es ist immer noch ziemlich spektakulär!