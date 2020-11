Diese Hitlegende war im Katzenkostüm

Immer und immer wieder: Kurz vor dem Finale von “The Masked Singer” musste ein Star die Maske wieder fallen lassen. Diesmal traf es die Katze. Darunter war ein echtes Hit-Symbol versteckt.

Die fünf Kandidaten für das große Finale am 24. November wurden bekannt gegeben. Die Biene, der Hummer, das Alpaka und der Frosch sind nicht enthalten, aber die Katze wurde auch kurz zuvor aus der Ausstellung ausgewählt.

Im Halbfinale am Montagabend konnte der Promi im Kostüm mit dem weißen Hosenanzug und den hellen LED-Augen das Publikum nicht vollständig überzeugen. Die Richter waren dagegen sehr begeistert vom Aussehen der Katze. Sie spielte das Lied “Sexbomb” von Tom Jones. Darüber hinaus überraschte sie ihre Leistung mit ihren Französischkenntnissen.

Vicky Leandros ist die Katze

Die Jury war sich jedoch nicht einig, wer sich unter der Maske versteckte. Die Moderatorin Sonja Zietlow glaubte an Michelle, der Komiker Bülent Ceylan verließ sich auf Mary Roos, der Gastrichter Rea Garvey vermutete jedoch einen der Thomallas. Die Fans glaubten jedoch in der ersten Folge an Sarah Connor, waren sich aber seit der zweiten Folge sicher: Nur Vicky Leandros kann da sein – und sie sollten Recht haben.

Vicky Leandros: Die Sängerin war die Katze. (Quelle: imago images / Chromorange)

“Es ist unglaublich, dass Sie teilgenommen haben”, ruft Moderator Matthias Opdenhövel nach ihrer Enthüllung an. “Was für eine Legende.” Die Juroren sind auch außer sich. Bülent Ceylan bittet sofort um ein Autogramm für seine Mutter Hilde. “The Masked Singer” war ein “Abenteuer” für den Sänger. “Die Show macht großen Spaß”, sagte die 68-Jährige, die kürzlich ihr 50-jähriges Jubiläum auf der Bühne feierte.

Die Kostüme auf einen Blick

Derzeit sind noch fünf Kandidaten im Rennen. Das große Finale findet nächste Woche statt. Sie können alle Kostüme in unserem sehen Fotoshow.

Wie in den letzten beiden Spielzeiten wird “The Masked Singer” von moderiert Matthias Opdenhövel. Die Rate Jury wurde jedoch komplett ersetzt. Anstatt Ruth Moschner und Rea Garvey setz dich jetzt Sonja Zietlow und Bülent Celyan hinter dem Schreibtisch. Der dritte Platz wird regelmäßig von einer anderen Berühmtheit belegt. Diesmal war Ex-Juror Rea Garvey zu Gast.