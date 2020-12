„Die Stimme Deutschlands“: Weltstar baggert ein Mega-Talent Paula – TV

Haarige blonde Mähne, strahlend blaue Augen – sieht so der Gewinner der Jubiläumssaison von „The Voice of Germany“ (Sat.1) aus?

Die Studentin Paula Dalla Corte (19) ist spätestens seit Sonntagabend eine der absoluten Favoriten für den Titel. Aber selbst wenn der Sieg nicht klappt, wartet ein Weltstar nur auf Ihren Anruf.

Sing Offs im Team SamuRea! Aus zehn verbleibenden Talenten mussten die Trainer zwei auswählen, mit denen sie im Halbfinale um den Titel der Vokalshow kämpfen wollten. Besonders hervorzuheben ist ein Kandidat: Paula Dalla Corte!



Megastar David Guetta (Mitte) unterstützte Rea Garvey (links) und Samu Haber mit seinem musikalischen Know-howFoto: ProSiebenSAT.1 / Richard Hübner



Sogar Weltstar David Guetta (53) wurde von ihr abgeflacht! Der DJ unterstützte das Team um Samu Haber (44) und Rea Garvey (47) als Gasttrainer bei den Proben – und war sofort von Paula beeindruckt.

Mit ihrer gefühlvollen Version von Lewis Capaldis (24) “Bruises” gab die 19-Jährige dem Weltstar Gänsehaut. Der DJ schwärmte: „Du klingst unglaublich gut. Sie zeigen so viele Emotionen. Wenn es mit ‘The Voice of Germany’ nicht funktioniert, rufen Sie mich an und wir finden etwas für Sie! “”

Mega-Kompliment vom Megastar – Guetta bietet Paula Dalla Corte seine Hilfe an! Aber es sieht nicht so aus, als ob Paula sie braucht, weil es dem TVOG-Talent gut geht.

Ihr Auftritt bei den Sing Offs sicherte ihr nicht nur einen Platz im Halbfinale der Show – auch die Trainer der gegnerischen Teams waren überwältigt. Nico Santos (27) gab offen zu: “Ich bin wirklich eifersüchtig, dass Sie nicht zu meinem Team gekommen sind.”

Mark Forster (37) bezweifelte sogar den Punkt des restlichen Wettbewerbs. Der Popsänger schwärmte: „Ich denke, Sie haben so gut gesungen, dass es fast unfair ist, den Wettbewerb hier überhaupt fortzusetzen. Für mich ist klar, dass man hier ins Finale muss. “”

Bis dahin muss Paula am kommenden Sonntag das Halbfinale überstehen. Übrigens startet Allstar Matthias Nebel (29) mit ihr für das Team SamuRea.