Die schwarze Katze | Bela Lugosi enthüllt schockierendes Geheimnis von Boris Karloff

Universal Pictures veröffentlichte diesen Videoclip mit dem Titel “The Black Cat | Bela Lugosi enthüllt das schockierende Geheimnis von Boris Karloff “ – ihre Beschreibung ist unten.

Dr. Vitus Werdegast (Bela Lugosi) droht, seinen ehemaligen Rivalen Hjalmar Poelzig (Boris Karloff) zu töten, nachdem er festgestellt hat, dass Poelzig ein Lügner ist, der seine Frau getötet hat. Sehen Sie sich diese Horrorszene aus Edgar G. Ulmers ikonischer Adaption von Edgar Allen Poes „Black Cat“ von 1934 an.

Kaufen / mieten Sie die schwarze Katze!

Amazonas: https://www.amazon.com/Black-Cat-Boris-Karloff/dp/B01F9T1RCQ

iTunes: https://itunes.apple.com/us/movie/the-black-cat-1934/id11000808214

YouTube-Filme: https://www.youtube.com/watch?v=1Kh-CwJuf2g

Google Play: https://play.google.com/store/movies/details/The_Black_Cat?id=1Kh-CwJuf2g&hl=en_US&gl=US

BILD: https://www.vudu.com/content/movies/details/The-Black-Cat/73274

Universal Pictures Home-Entertainment: https://www.uphe.com/movies/the-black-cat-1934

Horror-Ikonen Boris Karloff (Frankenstein) und Bela Lugosi (Dracula) sind die Stars des schockierenden Klassikers The Black Cat nach den Werken von Edgar Allan Poe. Nach einem Busunfall auf einer abgelegenen österreichischen Straße müssen die amerikanischen Jungvermählten Joan (Julie Bishop) und Peter Allison (David Manners) die Nacht mit Poelzig (Karloff) verbringen, einem finster aussehenden Mann, der in eine heftige Fehde mit Dr . verwickelt ist Werdegast (Lugosi), den das Paar an Bord des Orient-Express kennengelernt hat. Gegen ihren Willen im Mausoleum gefangen gehalten, entdecken sie bald, dass Poelzig der Hohepriester der Schwarzen Messe ist und Johanna auserwählt hat, den Teufel zu heiraten. Das Paar steht dann vor einem Versuch, dem unsäglichen Verrat zu entkommen, was zu einem unvergesslichen Höhepunkt dieses Horrorklassikers führt.

© 1934 Universal Studios. Alle Rechte vorbehalten.

Darsteller: Boris Karloff, Bela Lugosi, David Manners, Julie Bishop, Lucille Lund, Egon Brecher, Harry Cording, Henry Armetta, Albert Conti

Produziert von: Carl Laemmle Jr.

Regie: Edgar G. Ulmer