Die schönsten Kostüme von Romy Schneider im Kino

Fast vierzig Jahre nach seinem Tod Romy Schneider bleibt das Symbol einer modernen Frau in unseren Köpfen. Eine freie Frau, die ihre Sinnlichkeit und ihren offenen Charakter durch jede ihrer Rollen für das Kino bekräftigt. Während ihm die Cinémathèque française derzeit eine große Retrospektive widmet, und Netflix ihre Kultfilme zur Verfügung stellt, steht das Vermächtnis der Schauspielerin mehr denn je im Rampenlicht. Nutzen Sie die Gelegenheit, um sich an seine brillanten Striche zu erinnern, besonders in stilistischer Hinsicht. Da Mode und Kino seit jeher eng miteinander verbunden sind, lohnt es sich, sich an die Kraft der Kleidung zu erinnern, die dazu beigetragen hat, eine besondere Atmosphäre für ihre Figuren zu schaffen. Das ist wie Romy SchneiderDie Karriere nimmt Gestalt an: durch ikonische Silhouetten. Tauchen Sie ein in 5 Schlüsselmomente.

Wie hat die Mode die verrückte Karriere von Romy Schneider begleitet?

SissiErnst Marischka (1955)

Wenn wir über die Karriere von sprechen Romy Schneideres ist unmöglich, es nicht zu erwähnen Sissi. 1955 in der Kultsaga mit nur 17 Jahren zu sehen, war es diese Rolle der jungen Bayerin, die Kaiserin von Österreich wurde, die sie zum Star machte. Romy identifiziert wurde Sissi, ihre Schönheit und natürlich ihre Kleidung. Die Kaiserin, die für ihre makellose Kleidung berühmt ist und als eine der schönsten Frauen ihrer Zeit gilt, hat die Geschichte der Mode ebenso geprägt wie den Werdegang der Schauspielerin. Aber ironischerweise sah die Öffentlichkeit sie schließlich nur durch diese königliche Garderobe, die aus Ballkleidern, gerafften Taillen und bauschigen Petticoats bestand. Es hat lange gedauert Romy Schneider Werde dieses Krinoline-Heldinnen-Image los.

Staatsarchive/Getty Images

Boccaccio 70Federico Fellini, Vittorio De Sica, Luchino Visconti, Mario Monicelli (1962)

Die Entscheidung, mit dem ihr gegebenen Image der schönen Genue zu brechen und ihr Leben frei zu leben (persönlich und beruflich), Romy Schneider ihrer fürstlichen Pracht beraubt, die erstickend geworden war. Von da an war sie moderner und reifer als im Film zu sehen Boccaccio 70. Dank a Chanel Umkleideraum, in dem zeitlose Tweedanzüge diesen Wunsch symbolisierten, Frauen zu befreien, damit sie sich bei ihren täglichen Aktivitäten wohlfühlen, Romy Schneider glänzte mit wahnsinniger Eleganz. „Es ist eine Eleganz, die den Geist noch mehr befriedigt als die Augen“, sagte sie. Das Tragen der Kostüme von Gabriele Chanel, sie hat seine Codes übernommen: Einfachheit, Komfort, Unabhängigkeit. In den frühen 1960er Jahren, als sich die Mode gerade von ihren starren Regeln abzuwenden begann, war Coco Chanel für die Mode da. Langjähriger Freund des Regisseurs Luchino Viscontiman könnte an ein Zeichen des Schicksals glauben, als er mit ihm zusammentraf Romy Schneider. Auf jeden Fall war es in der Karriere der Schauspielerin unerlässlich.