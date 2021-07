Die rumänisch-jordanische Designerin Amina Muaddi arbeitet mit Wolford an einer Kapselkollektion

DUBAI: Dior hat sich am Montag nach mehr als einem Jahr Abwesenheit mit einer persönlichen Show für seine Haute Couture-Kollektion Herbst / Winter 2021-22 in Paris in die reale Welt gewagt.

Der marokkanisch-britische Laufstegstar Nora Attal war eines der Models, die für das französische Luxusmodehaus auftraten.

Der 22-jährige Modestar betrat den Laufsteg in einem fließenden, femininen senfgelben Kleid mit tiefem Ausschnitt.

Andere Modelle trugen modernisierte Versionen der ikonischen Bar-Jacke des Hauses, gepaart mit plissierten Wickelröcken und maßgeschneiderten Hosen. Oberbekleidung war ein großes Thema, wie zum Beispiel ein Kaschmirmantel mit Patchwork-Stickerei. Für den Abend trugen die Models lange ätherische Kleider aus plissierter Seide in sanften Gelb-, Gips- oder Diorgrau-Tönen.

Attal, der 2017 sein Laufstegdebüt gab, ist einer der Dior Laufstege. Sie hat an zahlreichen Modenschauen für das Pariser Haus teilgenommen, darunter die Prt-à-porter-Shows für Herbst 2021, Couture-Frühjahr 2019, Prt-à-porter-Frühjahr 2018 und Couture-Shows für Herbst 2018.

Die meisten Modehäuser entschieden sich zu Beginn der Nähsaison für digitale Shows und Präsentationen, aber Dior veranstaltete zwei Live-Shows.

In gewisser Weise sah es aus wie eine frühere Zeit, bevor jemals jemand den Begriff “soziale Distanzierung” verwendet oder eine chirurgische Maske mit Louboutin-Absätzen getragen hat.

Die Shows fanden an Diors Lieblingsort statt, einem ephemeren Bauwerk im Garten des Rodin-Museums. Straßenfotografen drängelten sich vor der Haustür, während sich Gastfotografen beim Fototermin im Inneren versammelten.

Die Gäste begrüßten sich mit Luftküssen. Mehrere internationale Akzente zeugen von einer Rückkehr zu Überseereisen. Es gab Stars wie die amerikanischen Schauspielerinnen Jessica Chastain und Jennifer Lawrence, die italienische Schauspielerin Monica Bellucci, das britische Model Cara Delevingne und viele mehr.