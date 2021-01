Die Roboter drängen sogar die Fersen

Der Inhalt des Artikels wurde fortgesetzt

Roboter sind menschlichen Arbeitern in vielerlei Hinsicht weit überlegen – sie machen keine Kaffeepausen, machen selten Fehler, produzieren jedes Mal perfekte Teile und benötigen nur ein wenig Strom und Öl. Schmierung. Sie brauchen auch keinen Gehaltsscheck und gewerkschaftlich nicht. Kurz gesagt, sie sind perfekte Sklaven.

Die durchschnittliche Person könnte denken, dass sie nicht mit Robotern in Kontakt kommt. Aber Registrierkassen in Lebensmittelgeschäften sind eine Art Roboter. Ihre Kaffeemaschine ist ein spezieller Roboter. Und jeder Verkaufsautomat ist auch ein Roboter. In der Tat sind Roboter überall.

Kurz gesagt, ein Roboter ist ein computergesteuertes Gerät, das eine Aufgabe ausführen kann. Der einzige Unterschied zwischen Ihrer Kaffeemaschine und einem Schweißroboter in einer Fabrik ist die Komplexität. Sie sind zumindest konzeptionell die gleichen Dinge.

Wir stehen am Beginn der Robotik-Revolution und es wird viele gesellschaftliche Veränderungen geben, an die wir uns anpassen müssen, wenn Roboter noch allgegenwärtiger werden. Während Roboter den Menschen Jobs wegnehmen, sind die meisten dieser Jobs gering qualifizierte Jobs, die am besten von Maschinen erledigt werden können.

Zum Beispiel sind viele Leute gegen Selbstkontrollroboter. Sie wollen keine Jobs als Lebensmittelkaufmann abbauen, was eine echte Gefahr darstellt.

Aber sind dies die Jobs, die wir wirklich behalten wollen? Warum nicht die Roboter die gering qualifizierten Arbeiten erledigen lassen, die es den Menschen ermöglichen, die kreative Arbeit zu erledigen?

Ökonomen nennen diese Art von Situation kreative Zerstörung. Dieses Konzept, das zuerst vom österreichischen Ökonomen Joseph Schumpeter zum Ausdruck gebracht wurde, stellt fest, dass der technologische Fortschritt häufig zu großen gesellschaftlichen Umwälzungen führt, bevor er sich auf ein neues Wohlstandsniveau einstellt.