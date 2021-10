Die Remakes von Pokemon Diamond und Pearl ändern ein wichtiges Merkmal der Originale

Pokemon Shiny Diamond und Shiny Pearl kommen nächsten Monat zu Nintendo Switch, und es sieht so aus, als würde das Remake eine große Veränderung gegenüber dem ursprünglichen DS bringen: HMs wurden aus dem Spiel genommen! Der offizielle Pokemon-Twitter-Account hat enthüllt, dass versteckte Moves wie Cut und Rock Climb jetzt von Wild Pokemon verwendet werden, die über den Poketch beschworen werden. Dies bedeutet, dass Spieler ihrem Pokémon HM nicht beibringen müssen, wodurch Platz verschwendet wird, der für einen stärkeren Angriff verwendet werden könnte. Es ist eine kleine Verbesserung der Lebensqualität, die aber von den meisten Fans gut angenommen wird!

„Du kannst dein Pokétch auch verwenden, um wilde Pokémon zu beschwören, die dir helfen, an Orte zu gelangen, die du alleine nie erreichen könntest! Sie verwenden versteckte Bewegungen wie Hacken, um Bäume zu fällen, die dir den Weg versperren, oder Klettern, um steile Klippen zu erklimmen.“ der Tweet liest sich.

HMs wurden in der ersten Generation von Pokemon-Spielen eingeführt, mit denen Spieler Pokemon beibringen können, Bewegungen zu verwenden, die Bereiche der Karte öffnen. Während HMs wie Surf auch im Kampf nützlich sein könnten, nahmen Bewegungen wie Cut und Flash wertvollen Bewegungsraum ein. Jedes Pokémon kann nur vier Züge kennen, und HMs konnten (zunächst) nicht entfernt und ersetzt werden. In den letzten Generationen hat Game Freak größtenteils auf HMs verzichtet und sie durch Optionen ersetzt, die keinen Reiseraum beanspruchen. vorherige Pokemon-Remakes wie Pokémon: Auf geht’s die HMs wurden ähnlich entsorgt, also sollten sich die Fans freuen zu sehen, dass dies auch der Fall sein wird Glänzender Diamant und glänzende Perle.

Während Pokemon Shiny Diamond und Shiny Pearl viel mit dem Vorgänger gemein haben wird, zeichnet sich immer mehr ab, dass es auch einige Änderungen geben wird. Ob diese Änderungen das Erlebnis angenehmer machen, bleibt abzuwarten, aber die Fans können es am 19. November selbst herausfinden. In der Zwischenzeit können die Leser unsere frühere Berichterstattung über das Spiel lesen. Hier.

Freust du dich, die verlassenen HMs von . zu sehen? Glänzender Diamant und glänzende Perle? Was hältst du von den Änderungen an den ursprünglichen DS-Spielen? Lass es uns in den Kommentaren wissen oder teile deine Gedanken direkt auf Twitter unter @Marcdachamp um über alles zu sprechen, was mit Spielen zu tun hat!