Die iPhone-App von Google, die drahtlos auf Android umgestellt werden soll, wird in wenigen Wochen für Pixel-Besitzer verfügbar sein

Wer von einem iPhone auf ein Android-Gerät umsteigt, hat mehr zu befürchten nur einfache grüne Blasen, möchten sie auch so viele Daten wie möglich von ihrem Telefon nehmen. Während das Sichern von Daten auf Google Drive oder das Anschließen eines Kabels Lösungen sind dass Google Sie führen kannWir wissen jetzt, dass Google eine iOS-App namens Switch to Android entwickelt hat, um die Arbeit drahtlos zu erledigen.

Wechseln Sie zu Android erschien letzte Woche im App Store, aber es ist nicht aufgeführt, also brauchen Sie den Link, um es auszugraben. Wie Tech-Crunch Berichten zufolge beginnt Google mit der Einführung der App für die Öffentlichkeit, aber es kann eine Weile dauern, bis Sie sie tatsächlich verwenden können. Das bestätigte Google-Sprecherin Ivy Hunt Die Kante dass der Einsatz in wenigen Wochen abgeschlossen sein sollte. Worauf wir warten, ist ein Update für Pixel-Geräte, das es ihnen ermöglicht, mit der App zu arbeiten. Sobald alle Geräte bereit sind, wird die App in Märkten verfügbar sein, in denen Pixel-Telefone verkauft werden.

Sobald die Switch to Android-App aktiv ist, kann sie den Übertragungsvorgang einleiten, indem sie einen QR-Code auf dem iPhone anzeigt, den Ihr Pixel scannen und mit dem Hochladen von Fotos, Videos, Kontakten und Kalenderereignissen ohne „komplizierte Kabel“ beginnen kann. ”

Sicher, die App heißt Switch to Android, nicht Switch to Pixel, also gehen Sie davon aus, dass sie mit anderen Geräten funktionieren sollte, aber zunächst sind die einzigen Telefone, mit denen sie funktioniert, Pixel. Wann es für andere Android-Handys bereit sein wird und von welchen Herstellern, ist noch nicht bekannt.