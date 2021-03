Die afghanische Regierung nimmt an von den USA und Russland unterstützten Friedenskonferenzen teil

KABUL (Reuters) – Die afghanische Regierung hat am Samstag angekündigt, in den kommenden Wochen an zwei separaten Friedenskonferenzen teilzunehmen, die von den USA und Russland unterstützt werden.

Die von Russland unterstützte Konferenz ist für den 18. März geplant, während die von den USA gesponserte Konferenz nächsten Monat in der Türkei stattfinden wird.

Die Friedensverhandlungen zwischen der afghanischen Regierung und den aufständischen Taliban in Doha, der Hauptstadt von Katar, sind weitgehend ins Stocken geraten.

“Die afghanische Regierung wird an den Konferenzen in Moskau und der Türkei teilnehmen”, sagte Hamdullah Mohib, Berater des Nationalen Sicherheitsrates des Landes in Kabul, gegenüber Reportern.

Mohammed Naeem, ein Sprecher der Taliban, sagte gegenüber Reuters, er habe eine Einladung aus Moskau erhalten, sich aber noch nicht entschieden, ob er teilnehmen wolle oder nicht. Die Taliban haben das vorgeschlagene Treffen in der Türkei nicht kommentiert.

Es kommt zu einem kritischen Zeitpunkt für den Friedensprozess, da die Frist für den Abzug ausländischer Truppen aus Afghanistan am 1. Mai abläuft und die Vereinigten Staaten ihre militärischen Verpflichtungen überprüfen.

US-Außenminister Antony Blinken startete Anfang dieses Monats in einem Brief an Präsident Ashraf Ghani eine neue dringende Anstrengung für eine von den Vereinten Nationen geführte Friedensbemühung und forderte die Türkei auf, im kommenden Jahr ein hochrangiges Treffen der beiden Seiten auszurichten Wochen, um ein Friedensabkommen abzuschließen. “

Blinken schrieb an die afghanische Führung, dass die Vereinigten Staaten “einen vollständigen Abzug der Streitkräfte bis zum 1. Mai erwägen, während wir über andere Optionen nachdenken”.

Russland plant, am 18. März eine Afghanistan-Konferenz in Moskau abzuhalten, und hat mehrere regionale Akteure, darunter die afghanische Regierung und Politiker, aufgefordert, den Friedensprozess im Zuge der Intensivierung der Washingtoner Diplomatie wieder in Gang zu setzen.

(Bericht von Hamid Shalizi, herausgegeben von Ros Russell)