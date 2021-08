Die 29 coolsten und stilvollsten Restaurants in London jetzt buchen

Da die Attraktivität von The Ned nicht nachlässt, ist es eine gute Nachricht, dass dieses mittlerweile berüchtigte Wunderland der Restaurants und Bars einen neuen Treffpunkt für Gäste bietet. Auf der unteren Ebene der Halle ist The Parlour der perfekte Ort, um eine Mischung aus Jazz- und Kabarettkonzerten sowie natürlich eine köstliche Auswahl an Speisen und Cocktails zu erleben.

Mittwochs, donnerstags (nur für Mitglieder) und freitags treten bekannte Namen der Jazzszene neben neuen und angesehenen Künstlern auf. Residenzen sind der Saxophonist und Klarinettist Giacomo Smith und seine fünfköpfige Gruppe; britischer Sänger, Songwriter und Pianist Reuben James; und die in Seattle geborene Künstlerin Kimberly Nichole. Samstagabend Aufführungen des Black Cat Cabaret zum Thema “High Society”, das ein Theatererlebnis mit Sängern, Comics und Burlesque beinhaltet.

Die Speisekarte spiegelt die Opulenz der Umgebung mit Gerichten wie Whole Thermidor Lobster with Brandy, Parmesan and English Mustard und Prime New York Strip Steak mit Roasted Marrow Bone und Rotweinsauce wider.

Die Innenräume im Parlour sind von den Art-Deco-Jazzclubs der 1930er Jahre inspiriert, mit Details wie juwelenfarbenen Samtsitzen, Muranoglaslampen und glänzend gestrichenen Wänden. Es ist der perfekte Ort, um für eine Nacht dem Alltag zu entfliehen, als würde man ihm ein Zeitreiseticket anbieten.

Die Anschrift: 27 Geflügel, Bank, London, EC2R 8AJ