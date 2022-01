Der Uncharted-Film erhält den letzten Trailer zur Vorabveröffentlichung, während die Legacy of Thieves Collection erscheint

Sony hat das Finale veröffentlicht Unerforscht Filmtrailer vor der Ankunft des Films im nächsten Monat.

Anstatt der Handlung der Spiele zu folgen, erzählt der Film eine Prequel-Geschichte mit Nathan Drake (Tom Holland) als jungem Schatzsucher, der von seinem Mentor Victor Sullivan (Mark Wahlberg) lernt.

Nach sechsmonatiger Verspätung, der Uncharted-Film soll am 11. Februar in die britischen Kinos und eine Woche später in die US-Kinos kommen. Hier ist der finale Pre-Release-Trailer:

Uncharted – Final Trailer – Exklusiv im Kino am 11. Februar

The Uncharted: Legacy of Thieves-Sammlung wurde heute für PS5 veröffentlicht und kommt zu Computer später in diesem Jahr. Es kostet 49,99 $ / 44,99 £ / 49,99 € und enthält Remaster von Uncharted 4: A Thief’s End und seiner eigenständigen Erweiterung The Lost Legacy.

Besitzer von Uncharted 4, Uncharted: The Lost Legacy oder dem digitalen Bundle, das beide Spiele enthält, können beim Start für 10 $ / 10 £ / 10 € auf die PS5-Version upgraden übertragen ihre gespeicherten Daten und Trophäen.

Bis zum 3. Februar können Spieler in Großbritannien, den USA, Australien und Neuseeland, die Uncharted: Legacy of Thieves Collection kaufen oder auf diese upgraden, via Playstation Store erhält einen Gutscheincode für ein Standardticket, um den Uncharted-Film in teilnehmenden Kinos zu sehen.

VGCs Rezension zu Uncharted: Legacy of Thieves Collection sagte „Frecher Hund’s erster Ausflug auf der playstation5 ist unglaublich stark und macht uns nur noch gespannter auf das, was als nächstes kommt und was es mit dieser Technologie tun kann.“

Vor der Veröffentlichung der Kollektion, Creative Director von Lost Legacy Shaun Escayg sagte Naughty Dog hat nicht ausgeschlossen, weitere Uncharted-Spiele zu machen.