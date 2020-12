Der Tag – Oscar-Preisträger und jetzt Grammy nominiert Renee Zellweger? Sie ist auch überrascht.

Renee Zellweger kichert, als sie sich an das erste Mal erinnert, als sie in einem Film gesungen hat. Für “Empire Records” von 1995 pogo sie auf einem Dach neben dem Musiker Coyote Shivers. Ihre Stimme war heiser und gebrochen, als sie ihre innere Liebe Courtney zu einem Song namens “Sugar High” kanalisierte.

Niemand hätte gedacht, dass Zellweger 25 Jahre später für ihren ersten Grammy nominiert würde. Von ihrer Oscar-prämierten Tour de Force als Judy Garland in “Judy” im letzten Jahr ist ihre Arbeit am Decca-Soundtrack neben Burt Bacharach und Daniel Tashian, Harry, für das traditionelle Pop-Vocal-Album vorgesehen Connick Jr., James Taylor und Rufus Wainwright.

Zellweger, 51, schwört, dass sie keine Sängerin ist, aber auch keine Anfängerin. In Ro Marshalls Verfilmung des Musicals “Chicago” aus dem Jahr 2002 begann sie als Roxie Hart, ihre Stimme zu schärfen. Sie war Teil eines sprudelnden Duetts mit Ewan McGregor in “Down With Love” und trat 2010 in “My Own Love Song” gegen Bob Dylan und Woody Guthrie an – ja, wirklich.

Aber in „Judy“ überraschte Zellweger Publikum und Kritiker mit seinen wiederkäuenden Interpretationen von Garland-Klassikern wie „Over the Rainbow“ und „Get Happy“, die nicht nur das Pathos der Ikone, sondern auch ihren Glanz überwältigten.

Über Zoom von ihrem Zuhause in Los Angeles erzählte Zellweger der LA Times von ihrem “großen” Geschmack für Musik und den anderen Schauspielern, die sie als Sängerinnen bewundert. (Und diese verschwommenen Akustikgitarren in ihrem Hintergrund waren nicht nur für die Show gedacht: “Sie würde sich nicht als Gitarristin oder Klavier bezeichnen, sondern trotzdem beides spielen”, sagt ihr Sprecher.)

F: Grammy-Nominierte Renee Zellweger. Sprengt dich das?

A: Ich liebe es, dass du gelacht hast, als du das gesagt hast!

F: Ich lache mit Liebe. Schien ein Grammy jemals eine Möglichkeit zu sein?

A: Ich habe auch gelacht. Nein, ich dachte wir wären alle weg (aus dem Film). Ich hatte keine Ahnung, dass er dieses Jahr im Streit war. Es war eine große Überraschung und natürlich aufregend. Es war eine Odyssee und ich habe jede Minute davon geliebt.

F: Wie war Ihre erste Reaktion auf den Vorschlag von Regisseur Rupert Goold, live bei „Judy“ aufzutreten?

A: Ich dachte: “Das ist die schlimmste Idee, die ich je gehört habe.” Und ich dachte immer wieder: “Nun, wir werden diese Aufnahmen machen” (im Studio für den Soundtrack), und ich glaube, ich wurde irgendwie dazu verleitet zu denken, dass das nicht wirklich richtig war. ankommen. Dass wir auf dieses Endziel hinarbeiten würden, aber dann würde er sehen, wie schrecklich es war, und wir würden nur diese Aufnahmen verwenden. Was wir tun mussten, falls tagsüber etwas nicht stimmte oder ich eine Kehlkopfentzündung hatte und wir nur mit dem, was wir hatten, pushen und filmen mussten.

F: “Get Happy” wird im Soundtrack als knallendes Duett mit Sam Smith überarbeitet. Aber die Filmversion ist leise verheerend. Wie sind Sie mit dieser Aufführung umgegangen?

A: Ich habe (Ruperts) Absicht mit dieser Szene verstanden und was sie in seinem Leben darstellen sollte. Und was es für so viele Menschen bedeutet hat. Draußen war es sehr spät und kalt, also passte es zur Stimmung der Szene. Es war bemerkenswert bewegend und es war die erste Live-Szene des Films. Ich erinnere mich, dass ich etwas nervös war, aber die Schönheit der zugrunde liegenden Botschaft war im Raum stärker als meine Angst.

F: Wie war es, Sänger bei “Chicago” zu sein?

A: Ich habe nicht verstanden, warum (der Regisseur) Rob Marshall mich dazu eingeladen hat. Ich hatte keine Ausbildung in (Gesang), ich hatte keine Ausbildung. Also war es nur für mich, Rob Marshall. Und ich wollte ihn nicht im Stich lassen, weil ich sofort getroffen wurde und mich so sehr um ihn kümmerte. Und wenn er es für möglich hielt, würde ich einfach gehen.

Ich erinnere mich, dass wir diese große Lektüre gemacht haben, als wir unsere Proben in Toronto begannen. Königin Latifah saß hier neben mir und Richard (Gere) war dort und Catherine (Zeta-Jones). Und am Ende, wo sich das U drehte, war Rob Marshall, meine Bühnenmutter. Und wir wollten gerade mit der Show beginnen, und ich erinnere mich, dass ich winkte. Weil ich so nervös war, dass ich vor Leuten singen wollte, schlug ich mein Knie auf etwas unter dem Tisch. Und ich schaute und ich sah, dass sie strategisch ein Mikrofon, ein geheimes Mikrofon, unter meinem kleinen Tisch platziert hatten. Sie hatten Angst, ich würde es schlucken und für mich und mein Drehbuch singen. (Lacht)

F: Ist das Singen für Sie eine eigene Spielform?

A: Vielleicht ja. Ich habe es nicht so gesehen. Für “Judy” war es sicherlich, weil ich mich beschützt fühlte, weil ich etwas anderes vorgab und etwas anderes kanalisierte. Ich habe mich nicht so sehr bloßgestellt. Ich habe wirklich mehr aus der Sicht eines Athleten darüber nachgedacht. Ich war ein Turner (in der High School), und ich würde es so sehen, als ob Sie für eine Strahlroutine trainieren. Ich wusste, was ich stimmlich und mit meinem Körper und dann mit meiner Atmung und meinen Sachen tun musste. Ich wusste, was in jedem Takt des Songs gebraucht wurde. Und dann, sobald es in meinem Körper war, drehte sich alles um Emotionen und Leistung.

F: Wie beschreiben Sie Ihren Musikgeschmack?

A: Es ist ziemlich groß und vielseitig. Ich meine, es begann mit viel österreichischer Polka und klassischer Musik. Und die Crooner der alten Schule. Elvis Presley, Tom Jones, Königin, Die Beatles. Meine Eltern sind Europäer und meine Cousins ​​aus Norwegen und Australien waren Teenager, als ich noch sehr klein war, was mir alle möglichen neuen Enthüllungen brachte. Dann habe ich in den 90ern in Austin, Texas, gelebt, also können Sie sich das vorstellen. Ich bin in den 80ern aufgewachsen und habe Kraftwerk, ABBA und die Rolling Stones gehört. Und “Fett”.

F: Welche Schauspieler halten Sie für gute Sänger?

A: Cynthia Erivo. Heiliger Bimbam. Oh, ihre Stimme berührt mich. Königin Latifah. Harry Connick Jr. Hugh Jackman. Hugh Grant. Catherine Zeta-Jones, Ewan McGregor. Jessie Buckley (Zellwegers “Judy” -Co-Star).

F: Lieblingssänger?

A: Ich liebe Rufus (Wainwright, der mit Zellweger auf dem Soundtrack „Judy“ ein Duett „Frohe Weihnachten“ mit Zellweger singt). Ihre Stimme bringt mich zum Weinen. Da ist nur etwas an ihm. Ich liebe auch Tom Petty als Dichter und Songwriter. Joni Mitchell, die Avett-Brüder.

Zellwegers Publizist schickte dann eine umfassendere Liste von Musikern per E-Mail, die der zweifache Oscar-Preisträger als einflussreich erachtet: Sam Smith, Lucinda Williams, Willie Nelson, Chris Stapleton, David Bowie, Marvin Gaye, Bob Dylan und Dean Martin , Bill Withers, Stevie Ray Vaughan und Sammy Davis Jr.

Und natürlich Judy Garland: “Sie spielt wirklich ihre Platten.”