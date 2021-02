Der Richter warnt davor, dass es schwierig sein wird, die Vorladung zu blockieren

Die SpaceX Falcon 9-Rakete mit den Astronauten Doug Hurley und Bob Behnken in der Crew Dragon-Kapsel startet am Samstag, 30. Mai 2020, im Kennedy Space Center, Florida. Die SpaceX Demo-2-Mission ist der erste Start eines Orbitalraums mit Besatzung Flüge aus den Vereinigten Staaten in fast einem Jahrzehnt.

Ein Bundesrichter wies am Montag darauf hin, dass SpaceX möglicherweise Probleme haben könnte, eine Vorladung für vom US-Justizministerium ausgestellte Beschäftigungsdokumente zu blockieren, die untersucht, ob das Unternehmen von Elon Musk Ausländer bei seinen Einstellungen rechtswidrig diskriminiert.

Dieser starke Hinweis kam von einem Befehl von Richter Michael Wilner vom US-Bezirksgericht für den Central District of California, der den Anwälten von SpaceX und DOJ sagte, er wolle nächste Woche auf einer Videokonferenz mit ihnen sprechen. SpaceX hat laut DOJ die Vorladung gesperrt.

Wilners Anordnung nahm zur Kenntnis und forderte die Parteien auf, sich mit einer früheren Entscheidung zu befassen, die er in einem nicht verwandten Fall getroffen hatte, in dem er die Argumente eines Unternehmens gegen die Einhaltung einer Vorladung für Anklagen kategorisch zurückwies. Einstellungsinformationen, die von der US Equal Employment Opportunity Commission herausgegeben wurden.

Wilners Anordnung legt auch nahe, dass die beiden Seiten in der Lage sein könnten, den Streit “ohne einen vollständigen Rechtsstreit” beizulegen.

Letzte Woche hat das DOJ Wilner gebeten, SpaceX zu beauftragen, einer Vorladung nachzukommen, in der das Weltraumforschungsunternehmen aufgefordert wird, Informationen und Dokumente im Zusammenhang mit seinen Einstellungsprozessen und Überprüfungen der Berechtigung zur Verfügung zu stellen.

Die Vorladung würde die Vorlage vertraulicher Personalakten von mehr als 3.500 Mitarbeitern erfordern, sagte SpaceX.

Die Abteilung für Einwanderungs- und Arbeitnehmerrechte des DOJ leitete die Untersuchung ein, nachdem sich ein Mann namens Fabian Hutter beschwert hatte, dass SpaceX ihn diskriminiert hatte, als er im März nach seinem Staatsbürgerschaftsstatus gefragt wurde. Zuletzt während eines Vorstellungsgesprächs für eine Stelle als Associate in der technischen Strategie.

Hutter ist kein US-amerikanischer Staatsbürger, aber laut einem Dokument, das SpaceX als Antwort auf die Vorladung des DOJ eingereicht hat, ist er ein “legal permanent” [U.S.] wohnhaft mit doppelter österreichischer und kanadischer Staatsangehörigkeit. “”

Hutter sagte CNBC in einem Interview am Montag, dass er glaubte, SpaceX habe beschlossen, ihn nicht einzustellen, nachdem er eine Frage zu seinem Staatsbürgerschaftsstatus beantwortet hatte, und dass das anschließende Interview eines Personalvermittlers oberflächlich war.

“In weniger als fünf Sekunden wusste ich, dass dies kein richtiges Interview war”, sagte Hutter und bemerkte, dass SpaceX sich nie ein Beispiel für Codierungsarbeiten angesehen hatte, die ihm vorgelegt worden waren, und ihm auch keine technischen Fragen gestellt hatte.

Laut Gerichtsakten untersucht diese DOJ-Einheit nicht nur Hutters Beschwerde, sondern “kann auch untersuchen, ob [SpaceX] sich auf ein Muster oder eine Praxis der Diskriminierung einlässt, die “nach Bundesgesetz verboten” ist.

Wilner bemerkte in seiner Montagsbestellung, dass “ein Thema, das wahrscheinlich in diesem Bezirksgericht auftauchen wird, ist, wie SpaceX nachweisen will, dass die Einhaltung der Vorladung das Unternehmen übermäßig belasten würde.”

„Ich möchte dieses Thema (und möglicherweise auch andere) mit den Parteien besprechen, bevor das formelle Briefing beginnt“, schrieb Wilner in der Reihenfolge der Planung der Telefonkonferenz.

Wilner wies auch auf eine Entscheidung von 2018 hin, die er “im Rahmen einer ähnlichen Vorladungsvollstreckungsmaßnahme” getroffen habe.

In diesem Fall sprach sich Wilner dafür aus, das EEOC einem Hausmeisterdienstunternehmen zuzuweisen, dem vorgeworfen wird, drei Arbeitnehmer diskriminiert zu haben.

Wilner entschied, dass die Vorladung der EEOC relevant sei, weil ihre Beweise “ein breiteres Fehlermuster innerhalb des Unternehmens … nahe legen, das eine breitere Untersuchung rechtfertigen könnte”.