Der Regisseur hinter Halloween, John Carpenter, liebt Halo Infinite

John Carpenter spielte Unendlicher Heiligenschein, das neueste Spiel in der langjährigen Xbox-Franchise, und er liebte es. Tatsächlich nannte der berühmte Regisseur es das „Best of the Heiligenschein Serie“ in einem kürzlich erschienenen Tweet.

Letzte Nacht hat Carpenter eine kurze, aber sehr positive Bewertung des neuesten Halo-Spiels getwittert. „UNENDLICHER HALLO ist ein lustiges Ballerspiel. Riesiges schönes Produktionsdesign. Das Beste aus Heiligenschein Serie.“

Wie Sie vielleicht erwarten, einige Leute, die am letzten gearbeitet haben Heiligenschein game waren begeistert, Carpenters Tweet zu sehen.

„Es ist kein Traum!! Puh. Es ist Zeit für eine Rückschau Prinz der Dunkelheit„, antwortete Frank O’Connor, der Kreativdirektor des Franchise von Heiligenschein bei Microsoft.

„Wow. Danke, dass du deine kreative Zeit in unserer Welt verbracht hast. Und ich wünsche dir morgen alles Gute zum Geburtstag! erwiderte Bonnie Ross, Gründer und CEO von Heiligenschein 343 Branchenentwickler.

Sie denken vielleicht: Hey, warte, der Typ hinter klassischen Filmen wie Halloween und Flucht aus New York abspielen Heiligenschein? Wie seltsam! Aber eigentlich ist es überhaupt nicht seltsam. Carpenter hat eine lange Geschichte mit Videospielen und hat seine Gedanken zum Spielen oft auf Twitter geteilt.

Zurück im Jahr 2017, erklärte er, dass er eintreten würde Schicksal 2, Geschichte Der Wächter in einem Interview, dass er fand, dass das Spiel Spaß machte und dass ihn das Spielen „aus Ärger heraushielt“.

In 2013 und 2014, Riesenbombe interviewte Carpenter per E-Mail über Videospiele und fragte den Regisseur, was ihn zum Spielen gebracht habe und was einige seiner Favoriten seien.

„Mein Sohn hat mein Interesse an Konsolen-Videospielen geweckt“, sagte Carpenter. „Das erste Spiel, an das ich mich erinnere, war obsessiv gespielt Sonic the Hedgehog. Mann, das war hart; keine Checkpoints. Ich bin immer wieder gestorben. Damals war die Hand-Auge-Koordination gestört. Im Laufe der Jahre wurde ich immer besser. Ich habe viele Lieblingsspiele. Borderlands 2 ist spektakulär. Ich mag BioShock, das Totraum Serie, Der Letzte von uns…”

Wie Sie vielleicht wissen, scheint Carpenter ein großer Fan von Horrorspielen zu sein. Vielleicht etwas überraschender mag er das auch Grenzgebiete Serie auch. Aber er scheint bereit zu sein, fast alles zu spielen. 2013 twitterte er zum Beispiel, wie sehr er liebte Legenden von Rayman. Er sprach auch darüber, verschiedene Open-World-Spiele von Ubisoft zu spielen, wie z Far Cry 4.