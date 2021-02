Der Oscar-Preisträger “Sound of Music” -Star Christopher Plummer stirbt

Christopher Plummer, der schneidige preisgekrönte Schauspieler, der Captain von Trapp im Film “The Sound of Music” spielte und mit 82 Jahren der am längsten amtierende Oscar-Preisträger der Geschichte wurde, ist verstorben. Er war 91 Jahre alt.

Plummer starb am Freitagmorgen in seinem Haus in Connecticut mit seiner Frau Elaine Taylor an seiner Seite, sagte Lou Pitt, seine Freundin und langjährige Managerin.

Seit über 50 Jahren in der Branche spielt Plummer eine Vielzahl von Rollen, angefangen vom Film “Das Mädchen mit dem Drachentattoo” bis zur Stimme des Bösewichts im Jahr 2009 “Up” und als weiser Anwalt in “Inherit the Wind. From Broadway”. Aber es war Julie Andrews als von Trapp, die ihn zu einem Star machte. Er spielte einen österreichischen Kapitän, der mit seiner Familie von Volkssängern aus dem Land fliehen muss, um dem Dienst in der Nazi-Marine zu entkommen, eine Rolle, die er als “humorlos und eindimensional” beklagte. Plummer verbrachte den Rest seines Lebens damit, den Film als “The Sound of Mucus” oder “S & M” zu bezeichnen. “Wir haben uns so sehr bemüht, Humor hinein zu bringen”, sagte er 2007 gegenüber The Associated Press. “Es war fast unmöglich.” Es war nur eine Qual, diesen Kerl zu einer Pappfigur zu machen. Die Rolle katapultierte Plummer zum Ruhm, aber er übernahm nie die Führung von Männern, trotz seines silbernen Haares, seines guten Aussehens und seines immer noch leichten englischen Akzents. Er bevorzugte die Charakterteile und betrachtete sie als fleischiger.

Plummer erlebte gegen Ende seines Lebens eine bemerkenswerte filmische Renaissance, die mit seiner gefeierten Leistung als Mike Wallace im Michael-Mann-Film “The Insider” von 1999 begann und in Filmen wie “A Beautiful Mind. 2001 und” The Last Station “fortgesetzt wurde ”Im Jahr 2009, in dem ein sich verschlechternder Tolstoi spielte und für einen Oscar nominiert wurde.

2012 gewann Plummer einen Oscar für Nebendarsteller für seine Rolle in “Beginners” als Hal Fields, einem Museumsdirektor, der nach dem Tod seiner 44-jährigen Frau offen schwul wird. Ihre romantische und endgültige Beziehung wird zu einer Inspiration für ihren Sohn, der mit dem Tod seines Vaters zu kämpfen hat und wie man Intimität in einer neuen Beziehung findet.

„Zu viele Menschen auf der Welt sind mit ihrem Los unzufrieden. Und dann ziehen sie sich zurück und werden zu Gemüse. Ich denke, der Ruhestand in einem Beruf ist der Tod, deshalb bin ich fest entschlossen, weiter zu knacken “, sagte er 2011 gegenüber AP. Plummer ersetzte Kevin Spacey 2017 vor sechs Wochen als J. Paul Getty in„ Das ganze Geld der Welt “. Der Film sollte in die Kinos kommen. Diese Wahl, die für den Film auf die bestmögliche Weise offiziell bestätigt wurde – eine unterstützende Oscar-Nominierung für Plummer, seine dritte.

